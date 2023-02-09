Как выглядеть моложе на 10 лет с помощью модных уловок: шесть секретов. Фото

Не только удачный макияж и стильная прическа могут зрительно убрать годы с лица. По мнению стилистов, существуют модные уловки, которые помогут создать нежный и молодежный образ без ультратрендовых новинок.

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Даже базовые вещи в правильном сочетании могут зрительно омолодить внешний вид на 10 лет. Об этом эксперты рассказали журналистам Express (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Рубашка

Классическая белая рубашка однозначно освежит образ и подчеркнет преимущества фигуры. Светлый цвет будет удачно контрастировать с кожей, подчеркивая ее оттенок, а не возрастные недостатки.

Гольф

Плотная или тоненькая горловина точно не испортит образ. Гольф поможет не только сохранить тепло, но и пригодится в создании элегантного и стильного лука.

Кардиган

Чтобы смягчить строгий рабочий образ, можно заменить пиджак на уютный кардиган. Он будет выглядеть стильно и поможет романтизировать наряд, если объединить его с грубыми элементами: массивной обувью, аксессуарами или кожей.

Свитер

Мягкий свитер подходит женщинам в любом возрасте, но, завязав его на плечах, можно создать молодежный и стильный образ.

Платье

Легкое и стильное платье никогда не прибавит лет. Напротив – удачный образ с платьем создаст ощущение воздушности и молодости.

Аксессуары

Большие шарфы, шляпы, перчатки и стильные украшения – то, чем регулярно пользуются молодые красавицы. С возрастом может исчезнуть желание детально анализировать свой образ, что станет большой ошибкой в создании молодежного наряда.

Ранее OBOZREVATEL писал, какие яркие принты будут в моде весной 2023 года. Подробнее об этом – читайте в материале.

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