Как избежать модных фиаско на весну и лето: 5 вещей, которые уже давно неактуальны

Настало время, когда можно доставать из шкафа межсезонные и летние вещи, и создавать с ними стильные образы. Однако сначала проверьте, какие из них в тренде, а какие утратили актуальность.

Видео дня

Рассказываем в материале OBOZREVATEL, от каких предметов гардероба стоит избавиться, чтобы не выглядеть старомодно. Вы узнаете, чем их следует заменить.

1. Рубашка с рукавами 3/4

Одежда с рукавами 3/4 в последние годы стала антитрендом. Такой крой не только удешевляет образ, но и неудобен в прохладное время (приходится открытую часть рук дополнительно утеплять). Вместо этого обратите внимание на рубашку или блузу свободного кроя с длинными рукавами. Такой фасон еще долго будет актуален.

2. Кеды на танкетке

Этот вид обуви был очень популярен 10-12 лет назад. Но определенно не сегодня. Хочется казаться чуть выше и зрительно сделать ноги длиннее? Берите актуальные кроссовки на толстой массивной подошве: они дают тот же эффект, что и танкетка, но будут выглядеть более гармонично.

3. Юбка с баской

Такая модель в 2010-е считалась одной из самых актуальных. Модницы полюбили ее за то, что именно баска, по их мнению, скрывала проблемные зоны, корректируя силуэт. Но каждому тренду отведено свое время: вот и такая юбка быстро покинула стильные ряды, уступив место "новичкам". Замените ее на классический прямой фасон длины миди или мидакси. Материал можно выбрать любой: от легкого шифона до кожи.

4. Кепки с декором или странными надписями

Головной убор со стразами, пайетками, бессмысленными надписями или с принтом в кислотных цветах сделает ваш выход легкомысленным и нестильным. Кепка должна быть минималистичной. Удачный вариант – без декора и в пастельной или любой другой однотонной палитре.

5. Футболка с подплечниками

Еще несколько лет назад подплечники в футболках и топах смело врывались в тренды. В 2023 году они выглядят старомодно (исключение – подплечники в пиджаках и пальто). Чем их заменить? Базовыми футболками свободного кроя из плотной, не просвечивающейся ткани.

Ранее OBOZREVATEL писал, какие брюки не стоит носить после 40 лет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!