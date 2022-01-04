Как и с чем не стоит носить сапоги. Самые популярные ошибки женщин

Сапоги – неизменный зимний атрибут для женщин, желающих выглядеть стильно, при этом не намочив ноги в сугробах. Однако не всегда можно объединить эту пару обуви с любым другим элементом гардероба.

Эксперты издания Cosmopolitan совместно со стилистом Ольгой Малюгой рассказали, какие ошибки чаще всего совершают модницы, пытаясь нарядится красиво и уютно в лютые морозы. Чтобы избежать их, нужно знать азы комбинирования сапог с зимней одеждой (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Юбка-карандаш до колена и сапоги

По мнению специалиста, фасон облегающей юбки-карандаша, длина которой достигает колен – в этом сезоне утратила свою актуальность. Добавив к ней высокие сапоги, которые оставляют небольшую горизонтальную линию кожи, можно нарушить пропорции фигуры. Альтернативой зимой станут актуальные казаки и удлиненные юбки.

Видео дня

Сапоги с яркими колготками

Неординарные колготки ярких оттенков – тренд сезона. Они придают образу свежести и подчеркивают индивидуальность. Однако такой элемент трудно комбинировать с сапогами без помощи стилиста, поэтому лучше подобрать классический беж или черный.

Ботфорты с мини-юбками

Облегающие и высокие сапоги, безусловно, подчеркнут стройные ноги и уберегут от холода и снега, однако никак не подойдут к мини-юбке. Сочетание этих соблазнительных элементов гардероба создаст вульгарный образ, который трудно будет спасти даже длинным пальто.

Прямые брюки и сапоги

Эксперт отмечает, что ткань будет повторять контур обуви, что сделает образ неопрятным. Поэтому она советует отказаться от такой сомнительной комбинации, заменив классические брюки со стрелками на бермуды или штаны-палаццо.

Заправленные в сапоги штанины

Ольга считает, что заправлять штатину в сапоги тоже нужно уметь правильно. В частности, свободный костюм можно запихнуть в сапоги-трубы, а вот классические скинни будут выглядеть неактуально.

Сапоги-казаки с трикотажными брюками

Несмотря на универсальность такой модели, как казаки, комбинация пары дерзкой обуви и трикотажных и костюмов будет модной катастрофой. Специалист рекомендует сделать выбор в пользу свободных брючных костюмов, а с трикотажем совмещать ботинки на платформе.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, какие кроссовки будут модными в 2022 году. Дизайнеры решили вернуться к простым и винтажным моделям.