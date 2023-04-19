Как будто с обложки журнала! Что такое многослойность в одежде: пять приемов, которые легко повторить. Фото

Многослойность в одежде – очень популярный тренд, который любят модницы, дизайнеры и фотографы известных глянцев. Тенденция заключается в комбинации различных по фасонам, тканям и крою элементов гардероба.

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Облегающий топ, широкая рубашка или свитер в сочетании с приталенным пальто – только один из многих примеров создания многослойного наряда. О еще 5 стильных комбинациях OBOZREVATEL решил рассказать подробнее (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Платье + брюки

Нестандартное сочетание платья с брюками – уже не раз на себе демонстрировали модницы. Когда-то в тренде были длинные туники, одевавшиеся поверх джинсов или лосин, но сейчас такой образ выглядит устаревшим. Лучше выбрать широкое и простое платье из плотного материала и классические брюки.

Топ + майка, футболка

Двойной, а иногда и тройной верх будет смотреться очень актуально в 2023 году. Лучше выбирать такие модели, которые не перекрывали бы друг друга. К примеру, футболку на одно плечо и кружевной топ под нее.

Различные принты

Многослойность касается не только фасонов, но и принтов. Монохромная рубашка с леопардовым платьем или геометрический тренч с яркой обувью будут смотреться модно и интересно. Однако важно не заигрываться с оттенками и узорами, делая акцент на одной детали образа.

Не одевать вещи

Добавить объем и многослойность может завязанная на поясе рубашка или перекинутый через плечи свитер. Такие приемы подчеркнут фигуру.

Тренч + пиджак

Мы привыкли выбирать один элемент верхней одежды, однако в моде уже давно сочетание разных моделей. Тренч поверх пиджака или даже пальто может стать визитной карточкой каждой модницы.

Ранее OBOZREVATEL писал о 5 комбинациях в образе, которые не следует повторять. Речь идет о цветах, ужасно выглядящих в одном луке. Подробнее об этом – читайте в материале.

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