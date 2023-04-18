Никогда не делайте так! Пять пар цветов в одежде, которые нельзя сочетать. Фото

Мы уже привыкли видеть на модных показах настолько смелые решения от дизайнеров, что, кажется, чем больше сумасшествия в образе, тем трендовее. И действительно, самая главная фэшн-тенденция за последние несколько лет – это отсутствие правил и канонов. Однако, существуют правила, которые все же приходится соблюдать, чтобы ваш внешний вид был гармоничным. Например, нужно учитывать, какие оттенки в одежде сочетаются между собой, а какие нет.

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OBOZREVATEL решил рассказать о пяти цветовых комбинациях, которые лучше избегать при составлении лука. Какими бы стильными не были вещи по отдельности, если их палитра не подходит друг другу, то образ, увы, выйдет провальным.

Ярко-зеленый и морковный (красный, оранжевый)

Если не хотите быть похожими на помощника Санты, то избегайте такое яркое сочетание. Зеленый и морковный – контрастные оттенки, которые вместе создают резкую и не сильно приятную глазу комбинацию. Если в вашем гардеробе есть одежда таких цветов, то носите ее с более нейтральными "спокойными" оттенками.

Коричневый, серый и черный

Осмелимся предположить, что одежды таких цветов в вашем шкафу больше всего, а поэтому нередко они оказываются на вас сразу втроем. Однако сочетание черного, коричневого и серого выглядит несколько грязно и уж слишком мрачно. Их стоит разбавит добавлением более воздушных оттенков: белых, молочных, бежевых, сливовых.

Желтый и ярко-фиолетовый

Насыщенный фиолетовый цвет очень необычный и приятный глазу, но вместе с тем он один из самых сложных в комбинировании с другими цветами. Особенно "не дружит" он с желтым. Вместе они выглядят дешево и безвкусно. Советуем сочетать ярко-фиолетовый с пастельными, песочными тонами или его более "бледными" вариантами: лавандовым, пудровым и другими.

Мятный/салатовый и черный

Черный хоть и считается самым базовым из всех базовых цветов, сочетать его с яркими цветами практически невозможно. Он дешевит радужную палитру – плохо "ладит" с красным и фуксией, оранжевым и желтым, но особенно плохо с мятным и салатовым. Комплекты в такой цветовой гамме выглядят негармонично, слишком контрастно и эмоционально тяжело.

Сиреневый и зеленый

Эти оттенки конкурируют, будто пытаются съесть друг друга. В результате шарм каждого из них теряется, хотя по отдельности они выглядят довольно благородно и элегантно.

Ранее OBOZREVATEL писал о непростительных ошибках в подборе одежды, от которых веет дешевизной. Такие образы или их неудачные элементы будут старить и полнить. Все подробности – по ссылке здесь.

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