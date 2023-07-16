Искусство носить украшения из серебра: 5 секретов стильного и роскошного образа
Серебряные украшения больше всего подходят смуглым женщинам и тем, кто имеет фарфоровый оттенок кожи. Они способны как вывести аутфит на новый уровень, так и испортить его. Второй вариант возможен, если наряд самодостаточен и не нуждается в дополнительных аксессуарах, или когда ювелирные изделия не гармонируют со стилем наряда.
Как правильно срифмовать вещи с серебряными украшениями, чтобы выглядеть эффектно? Читайте в материале OBOZREVATEL.
1. Правильные цвета
Украшения из серебра лучше всего сочетаются с одеждой в холодной палитре, зеленой, желтой, красной, синей, фиолетовой, белой, черной и серой. Идеально, когда в наряде есть серебряные вставки.
2. Многослойность
Модные инфлюенсеры часто носят сразу несколько подвесок, браслетов или колец. Лучше всего комбинировать изделия одинаковых размеров, толщины и в одном стиле. Например, не стоит носить лаконичное кольцо с массивным, имеющим драгоценные камни.
3. Акцент на одной детали
Если максимализм в украшениях вам не по душе, сделайте акцент на одном типе изделия. Это может быть массивная подвеска, кольцо или серьги. Скомбинируйте их с элегантным платьем или однотонным костюмом с пиджаком свободного кроя.
4. Грамотно подобранный вырез и воротник одежды
Платья и топы с обнаженными плечами можно дополнить чокером или немассивным колье. V-вырезы прекрасно сочетаются с удлиненной подвеской с тонкой цепочкой, а одежда с высоким воротником или халтером – с серьгами-кольцами или серьгами-протяжками. Любой аутфит не испортят минималистические пусеты или тонкий браслет.
5. Фурнитура аксессуаров
Чтобы образ выглядел гармонично, обращайте внимание не только на украшения, но и на фурнитуру других аксессуаров. Например, пряжка на ремне, пуговицы или ручка на сумке должны быть серебряными, а не золотистыми. Особенно если это акцентные элементы.
Ранее OBOZREVATEL писал о том, как выбрать солнцезащитные очки по типу лица
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!