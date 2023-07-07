Модели, в которые вы влюбитесь: как выбрать солнцезащитные очки по типу лица. Фото

Очки не только защищают от UV-лучей и снижают нагрузку на глаза, но и являются важным элементом стиля. Чтобы вы полюбили этот аксессуар, он должен гармонировать с пропорциями лица. Что нужно запомнить? Глаза – четко в центре линз. Ресницы не прикасаются к оправе. Сама же оправа прилегает к носу и ушам, но нигде не давит и не натирает.

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Теперь вы знаете основные правила. А какие модели подойдут к вашим чертам лица? Читайте в материале OBOZREVATEL.

1. "Aviator"

Эта модель – отличный выбор для женщин с выразительными скулами и угловой линией подбородка. "Aviator" помогают уравновесить черты лица. Одно из самых больших преимуществ таких очков – универсальность. Они вписываются в деловые, спортивные и casual-аутфиты.

2. "Wayfarer"

Модель трапециевидной формы со скошенными углами подходит девушкам с лицом "квадрат". А тем, у кого более округленная голова, стоит присмотреться к "Wayfarer" с оправой в форме горизонтальных прямоугольников. Классические очки с черными линзами придают образу сдержанности и строгости. Но если вам хочется создать более легкий лук, примерьте цветной аксессуар.

3. "Dragonfly"

У вас высокие и широкие скулы? Это подчеркнет таинственная модель "Dragonfly", имеющая большие округлые линзы. В целом такие очки подходят почти всем. Исключение – леди с круглым лицом.

4. "Cat Eye"

Если у вас узкий подбородок, присмотритесь к очкам с заостренными верхними углами. Их называют "Cat Eye" ("кошачий глаз"). В такой оправе вы прибавите к образу игривости и хитрости. А еще – скорректируете формы лица "ромб" и "сердце".

5. "Clubmaster"

Прямые линии подбородка гармонируют с очками, имеющими округлые линзы. "Clubmaster" привлекает внимание к глазам и подчеркивает линию бровей. Также – делают черты лица более мягкими. Модели в черных тонах без дополнительных аксессуаров выглядят сдержанно и эффектно с деловыми костюмами и casual-стилем.

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