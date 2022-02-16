Одинаковые наряды Кейт Миддлтон, которые смотрятся иначе из-за цвета. Фото

Когда герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон стала частью семьи монархов – сменила свой стиль на более женственный и элегантный. Эта леди с легкостью может носить одежду из масс-маркета. Кроме того, герцогиня ради экономии надевает дизайнерские вещи по два-три раза. В отличие от принцессы Дианы, которая стремилась пополнять свой гардероб самыми дорогими нарядами и лишь изредка "обновляла" их, чтобы надеть во второй раз.

Однако у супруги принца Уильяма тоже есть свои модные слабости – некоторые из вещей ей настолько нравятся, что она может приобрести их с идентичными фасонами, но в разных цветах. Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Красное и черное ассиметричные платья

Если не всматриваться в детали этих платьев, можно подумать, что герцогиня надевала разные наряды. Да, они оба приталены, имеют асимметричное декольте – идентичный фасон. Однако эти вещи выглядят не совсем похожими благодаря разным цветам (черному и насыщенно-красному), разным прическам Кейт Миддлтон (распущенные вьющиеся и уложенные волосы) и благодаря аксессуарам (черное платье леди дополнила ремнем, а красное – брошью).

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Платья в разных оттенках розового

Кейт ошеломляла публику во время каждого выхода в эксклюзивном платье от бренда Alexander McQueen, которое стоит 2500 фунтов (примерно 94 610 гривен). Кажется, герцогиня так и не смогла определиться, какой оттенок розового ей больше подходит, так что приобрела оба варианта — и не прогадала. Эти платья жена принца Уильяма дополнила шляпками таких же цветов, как и наряды, но разных фасонов. Сначала герцогиня надевала светло-розовую одежду, в 2017 году на выставку Trooping the Color, а через год в насыщенно-розовом платье пришла на свадьбу принцессы Евгении.

Платья-пальто в красном и голубом цвете

Кейт Миддлтон просто обожает в прохладную пору надевать платья-пальто. То есть наряды, которые не нуждаются в дополнительной верхней одежде, ведь сшиты из теплой ткани. Фасон пальто от Catherine Walker настолько поразил герцогиню, что она решила приобрести его в разных цветах – ярко-красном и голубом, которые надевала соответственно в 2016 и 2017 годах.

Двубортный пиджак в серо-синем и цвете фуксии

В повседневной жизни герцогиня одевается демократически, согласно правилам протокола, но и в то же время стильно. Создавать элегантные и яркие образы помогают двубортные пиджаки. В гардеробе Кейт Миддлтон есть этот элемент одежды в идентичных фасонах и разных цветах. Они изготовлены из твила (одна из разновидностей хлопчатобумажной ткани саржевого переплетения.– Ред.) брендом Philosophy di Lorenzo Serafini.

Лавандовое и изумрудное платье

Эти платья в 2018 году бренд Emilia Wickstead сшил по заказу герцогини Кейт Миддлтон. Она захотела приобрести эксклюзивный фасон наряда в разных цветах – нежном лавандовом и темно-изумрудном. Поскольку эта одежда имеет пошив без лишних элементов декора (вышивок, пришитых драгоценных камней и так далее), можно не догадаться, что платья почти идентичны.

Платья-пальто в черном и красном цвете

В 2021 году Кейт Миддлтон несколько раз надевала платья-пальто от Catherine Walker в одном фасоне и в разных цветах. На светское мероприятие герцогиня выбрала наряды алого цвета, а на похороны Филиппа, герцога Эдинбургского и мужа королевы Елизаветы II, пришла в пальто черного цвета.

Пальто красного и темно-зеленого цвета

Цвет наряда даже при одинаковом фасоне может акцентировать внимание на разных характеристиках своей обладательницы. Например, герцогиня приобрела два идентичных пальто с бархатным воротником в красном и темно-зеленом цветах. В первом случае Кейт выглядит романтичной и загадочной леди, а во втором – жизнерадостной и уверенной в себе.

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