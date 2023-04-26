Гардероб 'богатой девочки': пять базовых вещей, которые позволят создать роскошный образ. Фото

Уже ни для кого не секрет, что обвешивания себя с ног до головы логотипами люксовых брендов не имеет ничего общего с созданием по-настоящему дорогого образа. Чтобы выглядеть стильно и роскошно, достаточно иметь в гардеробе несколько базовых и, что самое главное, качественных вещей. Такие будут легко сочетаться с другими "коллегами" из вашего шкафа и не терять актуальности много сезонов подряд.

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Безусловно, стиль "богатой девочки" предусматривает не только наличие определенных позиций в вашем гардеробе, но и их качество, фасон, посадку, сочетаемость и множество других факторов. Одежда должна быть максимально комфортной и, что называется "по размеру". Главное условие, чтобы вы выглядели в ней гармонично и уверенно в себе. Разве не уверенностью нас подкупают "богатые девочки"? OBOZREVATEL решил рассказать о пяти базовых вещах, которые должны быть в шкафу каждой, кто хочет одеваться роскошно.

Белая рубашка

Пожалуй, это вечная классика из всех вечных классик. Кто-то до сих пор ошибочно считает белую рубашку элементом исключительно делового стиля, но сколько ярких образов можно создать с ней, если правильно ее стилизовать и дополнять. Белая рубашка способна до неузнаваемости изменить любой аутфит и стать идеальным завершением неполноценного образа. Будь вы в брюках, джинсах, велосипедках или юбке, белая рубашка сверху – всегда беспроигрышный вариант.

Классические брюки прямого кроя

Если в вашем гардеробе еще нет классических брюк прямого кроя, то срочно это исправляйте. Одними джинсами, как говорится, сыт не будешь. Брюки, как и белая рубашка, – уже давно не только о деловом стиле. Носите их с трендовыми казаками или вечно актуальными белыми кедами, комбинируйте с уютными свитерами и соблазнительными топами. Все зависит от настроения, но с классическими брюками в шкафу вы гарантировано получаете с десяток разных стильных образов.

Пиджак

Ну куда же без качественного идеального пиджака? Он не только безупречно дополнит любой образ, но и станет его главной изюминкой – особенно сейчас, когда жакет можно носить на смену пальто весенними теплыми днями. Цвет пиджака может быть неожиданно ярким, но лучше ориентироваться на стандартную палитру цветов: черный, серый, шоколадный, темно-синий или же молочный, белый. Фасон также выбирайте индивидуально, ориентируясь на тип своей фигуры, но на забывайте, что оверсайз будет в тренде ближайшие несколько лет.

Кардиган

Мust-have на весну и отличный напарник на смену пиджаку – теплый и качественный кардиган. Всемирно известные модницы давно демонстрируют, насколько стильным может быть этот элемент гардероба. Особое внимание при выборе кардигана обращайте на его материал. От этого будет зависеть, насколько "дорого-богато" вы будете выглядеть.

Юбка миди

Юбка миди выглядит всегда элегантно, женственно и дорого. В разных стилизациях она может смотреться совершенно по-разному. С каблуками и рубашкой – это один образ, а с кроссовками и топом – абсолютно иное настроение. Экспериментируйте с разрезами и фасонами.

Ранее OBOZREVATEL писал о цветах, которые сделают образ дорогим и изысканным. Подробнее об этом читайте по ссылке.

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