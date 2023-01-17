Ева Лонгория задает тренд: какие комбинезоны будут в моде в 2023 году и с чем их носить. Фото

Известная американская актриса Ева Лонгория положила начало новому тренду – сложные в крое комбинезоны. В одном из них она пришла на ежегодный международный кинофестиваль в Палм-Спрингсе 6 января.

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Редакторы модного издания Elle Франция утверждают, что подобные комбинезоны будут на пике популярности в 2023 году. С чем их комбинирует известная актриса и какие еще наряды есть в ее коллекции – OBOZREVATEL расскажет ниже (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Ева Лонгория покрасовалась на красной дорожке в бежевом образе сложного кроя. Комбинезон звезды состоял из нескольких интересных частей.

Прежде всего, стоит упомянуть широкие рукава с разрезами на них, из-под которых были видны изящные руки знаменитости. Верх наряда напоминал рубашку с глубоким вырезом, но на талии ткань существенно сузилась, обтянув живот актрисы.

Эффект драпировки на талии плавно перешел в классические прямые брюки. Свой образ Лонгория дополнила высокими каблуками и собранной прической, которая не отвлекала внимание от наряда.

Редакторы издания советуют в 2023 году выбирать сложные комбинезоны в размере оверсайз или в стиле далеких 70-х. В следующем году нас ждут возвращения ретро-трендов.

Кстати, Ева Лонгория одевала комбинезоны на разные важные светские события. Хотя наряд всегда был разным, до 2023 года актриса выбирала более откровенные модели, поэтому ее look этого года только подтверждает изменения в модной индустрии.

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