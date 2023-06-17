Эти пять вещей есть в гардеробе каждой француженки: незаменимы в жаркую погоду и никогда не выйдут из моды. Фото

Француженки – живое доказательство того, что даже в самую сильную жару можно выглядеть элегантно. Достаточно подобрать правильные фасоны и крой, сделать акцент на натуральных тканях и нежных оттенках. Подходите к покупке вещей грамотно!

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OBOZREVATEL расскажет об изделиях, без которых не представляют существования леди из Франции. Возможно, они есть и у вас в гардеробе? (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

1. Боди

Боди – очень удобная вещь. Она не будет вылазить из джинсов или юбок, а также подчеркнет ваши изгибы. Подбирайте изделия нейтральных цветов – белого, бежевого, песочного, нежно-розового. Стильным вариантом в 2023 году являются вязаные боди с открытой спиной.

2. Платье-конверт

Представительницы прекрасного пола из самой романтичной страны очень любят платья-конверты. V-образный вырез стройнит шею и добавляет сексапильности, завязка на талии подчеркивает формы, а свободный низ пикантно обтекает бедра. Следуя примеру парижанок, берите модели черного цвета или светлые с мелким рисунком.

3. Приталенная юбка

Согласитесь, нужно иметь на полке в шкафу юбку длины миди из нежной воздушной ткани. Только не покупайте однотонные варианты, они очень скучны. Обратите внимание на узоры из 70-х, мелкий горох, или цветочный принт среднего размера.

4. Эспадрильи

Не спрашивайте, почему у француженок любимая обувь на лето испанского происхождения. Но она очень мягкая, легкая и подходит почти ко всем стилям. Также не пике популярности в этом году босоножки-гладиаторы.

5. Плетеная сумка-корзинка

Одним из любимых летних аксессуаров француженок является плетеная корзина, выполняющая роль сумочки. И эти барышни не считают, что данную модель можно брать только на пляж. Она отлично сочетается с платьями, сарафанами, юбками, да и в целом, романтическими образами. Вам должны понравится модели в светлом исполнении со вставками ткани.

Как недавно сообщил OBOZREVATEL, пять моделей головных уборов будут очень актуальными этим летом. Любители панам и кепок обрадуются, ведь теперь вашему стилю позавидуют многие. Кроме того, шелковые платки также заполонят улицы.

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