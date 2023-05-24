Эти джинсовые юбки будут самыми модными летом 2023: с чем их носить. Фото

Джинсовые юбки – must have этим летом. Особенно актуальны будут макси-модели с соблазнительным вырезом на ноге. Такой женственный элемент гардероба будет комфортен в жару и поможет создать романтический образ.

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Носить юбку из денима можно как с легким верхом, так и с более теплыми кофтами, пиджаками и даже куртками. OBOZREVATEL решил рассказать о стильных сочетаниях (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

С футболкой и рубашкой

Самый универсальный вариант модной летней комбинации – джинсовая юбка с оверсайз с рубашкой и футболкой. Прямой или облегающий фасон низа выгодно подчеркнет соблазнительные изгибы бедер, а свободный верх придаст легкости образу.

С джинсовым верхом

Total denim look подойдет в более прохладную погоду, например, после заката. Джинсовый образ стильно смотрится, особенно если цвета верха и низа отличаются.

Со свитером или боди

Расширенная книзу джинсовая юбка "просит" что-то облегающие для идеального лука. В этом могут помочь боди, водолазки или приталенные свитера.

С косухой, бомбером или жакетом

Всего один штрих может кардинально изменить образ с джинсовой юбкой. Дополнив ее косухой, получится брутальный наряд, а с бомбером – настоящий спортивный шик. Если же нужно создать деловой образ, на помощь придет жакет.

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