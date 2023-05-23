Стиль 'богатой девочки': какие шляпы будут в моде летом-2023 и с чем их носить. Лучшие идеи с фото

Женская шляпа – это не только необходимая защита от солнца в летнюю жару, но и стильный аксессуар. В 2023 году нужно ориентироваться на практичные варианты без лишнего декора.

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Также не стоит злоупотреблять яркими и неоновыми цветами, ведь такую модель трудно стилизовать. OBOZREVATEL решил рассказать о модных вариантах этого сезона, которые присущи так называемому стилю "богатой девушки" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Какой цвет выбрать

В то время когда в моде преобладает лаконичность и простота, самыми актуальными остаются нюдовые и базовые оттенки – бежевый, песочный, коричневый, серый и т.д. Приятные глазу также благородные оттенки спокойного зеленого и хаки.

Еще можно выбирать между сдержанными оттенками синего, красного и розового. Однако такие шляпки будут подходить не под каждый образ, что стоит заранее учитывать.

Какой материал выбрать

Существует не так много материалов, из которых можно изготовить практичную и стильную шляпу. На пике популярности остается фетр, но в особенно жаркие дни и у водоема стильно будет выглядеть соломенная модель.

С чем носить

Шляпы стильно комбинируются и с обычными джинсами, и с летним платьем. Главное условие – образ должен быть романтичным, женственным и элегантным. Под спортивный костюм, велосипедки и кроссовки шляпу лучше не надевать, ведь очень резким будет контраст.

Стоит присмотреться к женским топам, легким блузкам, рубашкам и юбкам. Из обуви лучше выбрать босоножки, балетки, кеды и сандалии.

Ранее OBOZREVATEL писал о 5 цветах в одежде, которые делают стройнее всех женщин. Так, темные, холодные и приглушенные оттенки "убирают" килограммы, а яркие – прибавляют объем.

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