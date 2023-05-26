С головы долой! Три худших головных убора для лета, которые смотрятся нелепо: о них нужно забыть. Фото

Без головного убора сложно представить себе летний образ. Незащищенная голова может привести к солнечному удару, поэтому беречь ее от палящего солнца нужно обязательно. К тому же такой аксессуар может стать стильным дополнением к образу.

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Однако не каждый головной убор стоит внимания в 2023 году. Некоторые из них безнадежно устарели и могут легко испортить наряд. OBOZREVATEL решил рассказать о трех неактуальных вариантах (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Шляпы с небольшими и мягкими полями

Такая модель не улучшит ни один стильный образ. Мягкие поля также не оградят от жары, а только прикроют глаза от солнечных лучей. Предпочтение лучше отдать светлым шляпам с длинными полями, которые стильно смотрятся и уберегут от перегрева.

Тоненькие шапки

Помимо того, что шапки, хоть и тоненькие, совершенно нелепо выглядят летом, они еще и способствуют дополнительному нагреву. Он подобных моделей летом стоит отказаться в пользу кепок, панамок или других головных уборов.

Косынка

Есть десятки способов стильно завязать платок, чтобы защитить голову и выглядеть элегантно. Однако многие женщины до сих пор завязывают косынку и охотно выходят в ней в свет. Такой аксессуар не только смотрится антитрендово, но и может визуально состарить.

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