Эта рубашка стала самой модной летом 2023: отлично заменит укороченный топ. Фото

Летом многие женщины ищут стильную и комфортную альтернативу топу, который не всегда уместно смотрится на официальных мероприятиях или в офисе. Модным решением этой проблемы может стать укороченная рубашка.

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Этот элемент гардероба не только спасет в жару, но и подчеркнет фигуру. Французский сайт Voici рассказал, с чем он хорошо смотрится (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Укороченную рубашку можно носить как на деловые встречи, так и на прогулки в кэжуал-образе. Как и обычная широкая рубашка, она стильно смотриться с любым низом.

Смело комбинировать такую вещь можно с джинсами, юбками разных длин, шортами, прямыми брюками и т.д. От того, какой низ дополнит стильную рубашку, зависит выбор обуви.

Классические лодочки, простые кеды или изящные босоножки одинаково стильно будут смотреться с укороченным верхом. Кстати, не только белая рубашка будет в тренде. Стильные варианты с принтом или яркими цветами тоже можно смело комбинировать.

Образы с укороченной рубашкой сочетают в себе официальный стиль и соблазнительность. Открытый живот может выгодно подчеркнуть талию на фоне широкого фасона в области груди.

Даже из обыкновенной рубашки можно сделать трендовую вещь. Для этого ее нужно искусственно укоротить, завязав на талии.

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