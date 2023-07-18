Будут актуальны всегда: 5 летних юбок, в которых любая фигура выглядит выигрышно

Одну и ту же юбку можно носить десятилетиями – и выглядеть стильно. Для этого приобретите изделие из качественных натуральных тканей, без рисунков или с минималистичным принтом и "вечно актуального" кроя.

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Какие модели юбок не выходят из моды и органично смотрятся со всеми трендами? Читайте в материале OBOZREVATEL.

1. В технике кроше

Эта базовая модель идеально подходит девушкам с любыми параметрами. В ней талия визуально кажется тоньше, а ноги – стройнее. Чтобы юбка много лет оставалась актуальной, откажитесь от яркой палитры, трендовых принтов или декораций. Обратите внимание на изделия черного, молочного, белого, винного, изумрудного или нежно-желтого цвета.

2. Годе

Это своего рода комбинация юбок "карандаш" и "клеш". Сверху она прямая и ложится ровно по фигуре, а книзу плавно расширяется. Не искажает пропорции фигуры, и слегка корректирует силуэт. Чтобы она долго не выходила из моды, сделайте ставку на однотонные модели без плиссе и декора

3. Однотонное макси с глубокими разрезами

Длинные юбки никогда не выходили из моды. И не просто так. Они имеют длину, оптимальную для женщин с любым типом фигуры. Существенно скрывают животик и визуально удлиняют силуэт. Отдавайте предпочтение моделям базовых цветов и из плотной ткани О полупрозрачных и денимовых вариантах лучше забудьте: большой шанс, что они быстро перейдут в категорию "антитренды".

4. Льняная юбка

Модели изо льна – отличное решение для жарких дней. Это комфортно, поскольку они приятны на ощупь, хорошо пропускают воздух и не вызывают аллергических реакций. Главное, на что стоит обратить внимание, – крой. Юбки с воланами или на запах быстро могут выйти из моды, тогда как А-силуэта, "карандаш" или мини останутся актуальными. Из принтов выбирайте "классический" polka dot, в клетку или с тонкими вертикальными линиями.

5. Шелковая миди-юбка

Такая юбка понадобится в любой сезон, не только летом. Чтобы она не выходила из моды годами, откажитесь от изделий на запах, с воланами, в кислотных цветах или с пестрым принтом. Все гениальное – просто.

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