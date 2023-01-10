Две модели юбок будут самыми модными в 2023 году: с чем их носить. Фото

Ни для кого не секрет, что мода – циклична, а значит, популяризация давно забытых трендов 2000-х годов уже не удивляет. В этом сезоне актуальность себе вернули ретро-юбки из денима.

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Популярностью пользуются две модели – на высокой и низкой посадке. О том, с чем их совмещать, рассказали эксперты французского глянца Aufeminin (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В новом сезоне полки магазинов заполнят длинные джинсовые юбки. Наиболее популярной и привычной станет модель прямого кроя на высокой талии. Ее изюминка – глубокий вырез спереди.

Редакторы издания советуют комбинировать ее с:

– цветной или белой укороченными футболками, сандалями или босоножками;

– винтажной футболкой оверсайз, заправленной в юбку;

– топом или открытой белой рубашкой;

– с широким укороченным свитером и ботильонами;

– с гольфом и высокими сапогами.

Другая модель – юбка на низкой талии с небольшим разрезом сзади – смелый выбор, ведь мода на высокую посадку глубоко укоренилась в представлении о стильном образе. Однако ее можно удачно скомбинировать с:

– коротким топом;

– облегающей футболкой и кроссовками;

– с длинным свитером и мокасинами или грубыми ботинками.

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