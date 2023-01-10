Две модели юбок будут самыми модными в 2023 году: с чем их носить. Фото
Ни для кого не секрет, что мода – циклична, а значит, популяризация давно забытых трендов 2000-х годов уже не удивляет. В этом сезоне актуальность себе вернули ретро-юбки из денима.
Популярностью пользуются две модели – на высокой и низкой посадке. О том, с чем их совмещать, рассказали эксперты французского глянца Aufeminin (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
В новом сезоне полки магазинов заполнят длинные джинсовые юбки. Наиболее популярной и привычной станет модель прямого кроя на высокой талии. Ее изюминка – глубокий вырез спереди.
Редакторы издания советуют комбинировать ее с:
– цветной или белой укороченными футболками, сандалями или босоножками;
– винтажной футболкой оверсайз, заправленной в юбку;
– топом или открытой белой рубашкой;
– с широким укороченным свитером и ботильонами;
– с гольфом и высокими сапогами.
Другая модель – юбка на низкой талии с небольшим разрезом сзади – смелый выбор, ведь мода на высокую посадку глубоко укоренилась в представлении о стильном образе. Однако ее можно удачно скомбинировать с:
– коротким топом;
– облегающей футболкой и кроссовками;
– с длинным свитером и мокасинами или грубыми ботинками.
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