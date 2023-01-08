Вспоминаем моду 80-х с леди Ди: стильные зимние образы от герцогини Уэльской

Покойная британская принцесса Диана была иконой стиля своего времени. Ее наряды активно обсуждали в прессе, а смелые образы долго анализировали стилисты. Смерть герцогини Уэлькой в автокатастрофе 1997 года стала не просто трагедией для британского народа, но и лишила мир возможности наблюдать за новыми модными решения леди Ди.

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Однако мода – циклична, потому и в 2023 году на волне возрождения трендов 80-х можно поучиться комбинациям принцессы Дианы. OBOZREVATEL решил рассказать о ярких образах экс-жены короля Чарльза III (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Ни для кого не секрет, что леди Ди была бунтаркой и часто удивляла подданных грубыми и "некоролевскими" нарядами. Но когда этого требовал дресс-код, она легко демонстрировала элегантность и утонченность даже зимой.

Принцесса Диана любила яркие цвета, которые были на пике моды. Ее часто можно было заметить в шерстяных костюмах прямого кроя. Это могли быть монохромные или клетчатые модели с юбкой и пиджаком.

Однако в свободное от официальных приемов время герцогиня любила одеваться удобно. Уже тогда она комбинировала классический гольф со свитером, что и сейчас практикуют модницы.

Не зря леди Ди становилась героиней скандальных статей и целью папарацци. Принцесса не редко выходила в свет в грубых, совсем не изысканных образах, не свойственных женщинам королевской семьи.

К примеру, в холодные дни герцогиня любила одевать массивные кожаные куртки, бомберы или джинсовый верх. Не стоит и говорить, что кожанка – один из самых ярких трендов последних лет, а бомбер в этом году вернулся в моду.

Невозможно не упомянуть и о "лыжных" образах покойной леди Ди. Даже в такой специфичной одежде она выглядела ярко и гордо несла свой статус.

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