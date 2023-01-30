Достаточно одного взгляда: пять деталей в одежде женщин, которые выдают низкую самооценку. Фото

Не зря поговаривают, что людей встречают по одежде, ведь именно образ может выдать настроение своей обладательницы, ее комплексы и предпочтения. Низкую самооценку собеседника или прохожего часто можно определить, окинув глазом его или ее наряд.

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Опытные стилисты, всего раз взглянув, могут рассказать все о страхах и неуверенности человека, стоящего перед ними. OBOZREVATEL решил рассказать о 5 "маркерах" образа неуверенного в себе человека (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Серо-черные оттенки

Черный и серый цвета – универсальная отмазка для закомплексованных людей, оправдывающих монотонный гардероб "базовым стилем". На самом же деле, модников в нодовых цветах выдают смелые аксессуары, удачный крой и стильная прическа, тогда как такие любители черного и серого обычно выбирают оверсайз размер и пренебрегают яркими элементами.

Однотипная одежда

Эту ошибку заметят люди, которые знакомы с вами не первый день. Именно они могут проследить однотипность в образе – схожие по форме футболки, подобные цвета, одинакового кроя джинсы или одни и те же элементы гардероба. Это указывает на нежелание выходить за рамки и экспериментировать со стилем.

Откровенный наряд

Детские комплексы часто перерастают в желание получать много комплиментов и восхищенных взглядов. Впрочем, неуместно открытые наряды на прогулку, работу, путешествие и тому подобное могут указывать на неуверенность в себе.

Отсутствие аксессуаров

Уверенные в себе люди не боятся привлечь внимание окружающих и часто делают это благодаря ярким аксессуарам. Массивные серьги, необычные браслеты и кольца – признак здоровой самооценки, а их отсутствие – наоборот.

Старая обувь

Обувь – визитка образа, поэтому о его состоянии и стиле заботятся те, кто привык быть в центре внимания. Неуверенные люди не переживают, что на них вообще обратят внимание в толпе, поэтому им не приходит в голову приобрести модную пару обуви.

Ранее OBOZREVATEL писал, что не рекомендуют делать при создании образа. Советы дала украинская стилистка.

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