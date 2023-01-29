Что нельзя делать при создании образа: украинская стилистка указала на грубые ошибки. Фото

При создании модных образов девушки, в первую очередь, думают о трендовости той или иной вещи, но забывают уделять внимание важным деталям, которые часто портят даже весьма стильные аутфиты. Так, сочетание легких тканей с плотными колготками или голые щиколотки в зимнем луке могут свидетельствовать об отсутствии вкуса.

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Чтобы не допускать эти и другие ошибки нужно, для начала, с ними ознакомиться, дабы "знать врага в лицо". В этом помогла украинская стилистка по имени Инна, которая рассказала в своем Instagram о самых распространенных грубых ошибках в стилизации образов.

Многослойные образы – это всегда стильно. Но неправильное наслоение способно "убить" ваш модный лук. Важно знать, что каждый последующий слой должен быть плотнее предыдущего.

Голые лодыжки зимой – это не только выглядит неуместно, но еще и опасно для здоровья. Поэтому высокие носки белого цвета уберегут вас и от модного провала, и от простуды.

"Обрезанная" верхняя одежда на холодное время года – еще одна грубая ошибка. Куцые куртки и пальто будут сковывать движения, а если надеть под них объемный трендовый свитер или жакет, есть риск выглядеть глупо. Помните, что верхняя одежда всегда должна быть достаточно свободной.

Грубые колготки с легким платьем или юбкой – катастрофическое сочетание. Чем тоньше материал вашей одежды, тем тоньше должны быть колготки.

Спортивная одежда всегда должна быть достаточно объемной. В противном случае, когда вы надеваете худи с джинсами скинни или облегающие "треники", стильный вид тут же теряется.

И еще немного о колготках. Выбирая телесные колготки, отдавайте предпочтение оттенкам, максимально приближенным к вашему естественному цвету кожи. А вот добиться эффекта загара при помощи бронзовых блестящих капронок или, наоборот, придать ногам благородной бледности за счет слишком светлых колгот – однозначно плохая идея.

Слишком тонкий облегающий трикотаж может испортить ваш внешний вид. Чтобы силуэт выглядел изящнее, а образ стильным, выбирайте трикотажные вещи из более плотной ткани.

Узкая полоска голой ноги между обувью и поясным изделием – не лучшая идея в стилизации. Сделайте либо более широкое расстояние, либо спрячьте обувь под брюки/юбку/платье.

Скинни давно перестали быть трендовой моделью джинсов. Если же вам все-таки нравится носить обтягивающий низ, то верх должен быть объемным и наоборот.

Как писал OBOZREVATEL ранее, есть несколько антитрендов, которые точно не стоит брать с собой в 2023 год. Среди вещей, которые попали в немилость фешн-экспертов – пальто на молнии, платье футляр и бандажное. Детальнее – читайте в нашем материале.

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