Должны быть в гардеробе! Пять самых модных юбок весны и лета 2023. Фото

Каждая леди знает, что без юбки в гардеробе невозможно обойтись в жаркие летние дни. С этим элементом гардероба образ станет в разы более женственным и романтичным, а также не менее стильным.

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Каждый год в моду врываются и теряют актуальность те или иные модели юбок. На этот раз можно смело выделить 5 вариантов, которые доведут наряд до идеала (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Джинсовая юбка

Мини или макси-модели – не имеет значения. Джинсовые юбки вне конкуренции. Их легко стилизовать с другими яркими и базовыми вещами, поэтому в 2023 году можно смело приобрести несколько вариаций разных кроев.

Юбка с разрезом

Даже длинной юбке можно добавить шарм и сексуальность, если выбрать модель с разрезом. Это может быть глубокий разрез на ноге или несколько сбоку.

Плиссированная юбка

Думая о плиссированной юбке, не стоит сосредотачиваться на "школьных" юбочках или длинных вариантах из тонкой ткани. Плиссировку в 2023 году обыгрывают по-разному и это выглядит очень стильно и необычно.

Юбка на низкой посадке

Ретро-тренд с низкой посадкой заполонил подиумы и, конечно, не обошел моду на юбки. Можно добавить, что модели с заниженной талией не обязательно должны быть ниже колен.

Макси-юбка

Откровенный верх будет отлично смотреться в комбинации с длинной юбкой, поэтому не стоит пренебрегать таким вариантом. Макси-юбки могут скрыть недостатки фигуры и расставить правильные акценты в образе.

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