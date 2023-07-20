Давно пора выбросить! Пять летних аксессуаров, которые вышли из моды: укажут на дурной тон. Фото

Любой образ, из каких бы трендовых вещей он не состоял, не будет полноценным без аксессуаров. Именно они задают настроение, делая аутфит завершенным и интересным. Летом, когда мы используем минимальное количество одежды, аксессуары занимают особенно важное место. Можно экспериментировать со шляпами и кепками, носить яркие миниатюрные сумочки и вместительные трендовые шопперы, менять бисерные бусы на актуальные веревочные или цветочные чокеры, а еще не забываем об очках, косынках, заколках, массивных украшениях и многом другом.

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Впрочем, очень часто те или иные аксессуары быстро теряют свою актуальность. Они живут максимум сезон, а отдельные единицы покидают список трендов буквально через месяц после попадания в него. OBOZREVATEL расскажет о тех летних аксессуарах, которые уже давно считаются признаком безвкусицы, а потому от них лучше избавиться.

Жемчужные заколки

Был период, когда жемчужные заколки покупали буквально все. В волосах они выглядели нежно и элегантно, добавляя в образ нотку изысканности и даже роскоши. Но те времена прошли. Сегодня подобные изделия – один из главных антитрендов 2023 года. Впрочем, непосредственно жемчуг, а точнее морская тематика еще могут удачно влиться в ваш гардероб. Присмотритесь к браслетам и украшениям на шею с ракушками.

Узкие солнцезащитные очки

Да, пришло время прощаться. Последние несколько лет вайб 90-х удачно проникал в образы современных модниц. Очки, сделанные в форме узкой полоски, обожали носить всемирно известные модели, среди которых Кайли Дженнер и Белла Хадид. Но сегодня этот аксессуар канул в Лету, став номером один среди антитрендов.

Двойные пусеты

Кажется, эти серьги никто не носит уже лет 7. Тем не менее, многие дамы до сих пор считают двойные пусеты симпатичным и необычным дополнением любого образа. Если вы входите в их число, то вынуждены вас огорчить – эти украшения пора срочно выбросить и больше никогда о них не вспоминать. Отдавайте предпочтение серьгам в минималистическом стиле, а если хотите чего-то интересного, то надевайте в одно ухо, например, гвоздик, а во второе – более заметную и объемную сережку.

Поясная сумка

Модницы любили эту сумку за ее удобство и возможность использовать вместо пояса. Но сегодня от этого аксессуара лучше отказаться, если не хотите получить провальный нестильный лук. "Бананку" можно заменить на другие трендовые и функциональные варианты. Стоит взять на вооружение небольшую сумочку в стиле бохо, спортивные сумки на длинном ремне и прочее.

Браслет с шармами

Такие браслеты долгие годы пользовались популярностью и считались уникальными, ведь шармы покупались каждой девушкой индивидуально и их комбинации крайне редко повторялись. Но в 2023 году аксессуар с большим количеством декоративных элементов только перегружает образ, выглядит аляповато и несколько вульгарно. Однако не спешите выбрасывать сам браслет. Освободите его шармов и носите как отдельное украшение.

Ранее OBOZREVATEL писал, какую обувь нельзя носить летом. Эти модели могут серьезно навредить здоровью: они травмируют стопы, провоцируют появление болезненных мозолей и даже оказывают пагубное сотрясение всей скелетно-мышечной системы.

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