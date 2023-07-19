Эту обувь нельзя носить летом! Четыре модели, о которых давно пора забыть. Фото

С наступлением жары мы все чаще встречаем на ногах модниц открытые модели обуви. Однако многие их них являются опасными для здоровья: они травмируют стопы, провоцируют появление болезненных мозолей и даже оказывают пагубное сотрясение всей скелетно-мышечной системы.

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В перечень "запретной" летней обуви попали: шлепанцы, сабо, клоги и мюли. OBOZREVATEL расскажет, чем так опасны эти четыре модели.

Ноги находятся в постоянном напряжении

Любая обувь без фиксации на пятке приводит к тому, что вы напрягаете мышцы голени и держите пальцы в поджатом состоянии, чтобы любимая пара сабо или мюли не слетела с ноги. Как результат – постоянные мозоли между пальцами. Но это не самый худший исход. Вы можете заработать так называемую пяточную шпору. Кроме того, в такой обуви увеличивается риск падения. Одним словом, эту травмоопасную моду лучше избегать, если не хотите потратить лето на походы к травматологу.

Нарушается походка

Если обувь плохо фиксируется на ноге, то появляется риск появления погрешностей в стереотипе ходьбы. Что это значит: шлепанцы, мюли, сабо и другие открытые модели влияют на привычную длину шага, укорачивая ее. Безопасная для здоровья обувь не должна мешать естественному передвижению. Все это провоцирует постоянное напряжение опорно-двигательного аппарата, что в свою очередь влияет и на другие органы. Замечали, что после дня на ногах у вас может разболеться голова? Возможно, это связано с обувью, в которой вы были. А сотрясение всей скелетно-мышечной системы можем получить после ношения шлепок на тонкой резиновой подошве, из-за которой стопы вынуждены контактировать с каждым камушком и неровностями на дороге и травмироваться.

Грибковые заболевания

В общественных бассейнах, на сапах или серфах могут оставаться зараженные дерматомикозом чешуйки кожи, подхватив которые, вы рискуете приобрести грибковые заболевания. Открытые шлепки на тонкой подошве могут не справиться с защитной функцией ваших стоп.

Нет защиты от ударов

Порезы, переломы или другие травмы пальцев и ногтей на ногах – все это результаты ношения открытой обуви. Если вы выбираете модель с открытым носком, то будьте готовы к постоянным столкновениям, будь-то неровная плитка, выемка на асфальте, парапет или просто ступенька. Но даже если вам повезло избежать сильных и, казалось, незаметных травм, то это не значит, что ноги не страдают от регулярных мелких ударов. Постоянные микротравмы запускают ответную воспалительную реакцию, которая влечет за собой проблемы уже куда посерьезнее.

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