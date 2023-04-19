Давно пора выбросить! Какие футболки вышли из моды и чем их можно заменить. Фото

Весна еще не сильно балует нас теплыми деньками, но не за горами лето, а это значит, что пора обновлять свой гардероб новыми топами, платьями, шортами и футболками. Сегодня предлагаем поговорить о последнем. Футболка – вещь универсальная. И уже сейчас ее можно смело надевать под оверсайз-жакет или кардиган. Но и она способна испортить образ, если выбрать давно устаревшую модель.

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OBOZREVATEL решил рассказать о футболках, которые уже давно утратили свою актуальность. Если натолкнетесь на такую в своем шкафу, то смело выкидывайте. Ну а если увидите на магазинной полке, ведь эти футболки до сих пор можно там довольно часто встретить, то уверенно проходите мимо и не оглядывайтесь.

Футболки с надписями разными шрифтами

Цитаты, шутки, аббревиатуры, надписи с указанием вашего имени или Инстаграма на футболках – признак безвкусицы. А если надпись сделана разными шрифтами, то это вовсе беда. Такие вещи утратили актуальность много лет назад. Лучше выбирать футболку с одной надписью в одном стиле. Присмотритесь также к патриотическим надписям – отечественные бренды все чаще радуют стильными футболками и другими элементами гардероба.

"Инфантильные" футболки

Изображения мультипликационных персонажей на одежде когда-то пользовались большой популярностью, но сейчас это уже совершенно немодно. Футболки с Микки Маусом, диснеевскими принцессами и Губкой Бобом лучше передарить младшей сестре, дочке или кому-то, кто будет выглядеть в этом не инфантильно, а уместно.

Футболки тай-дай

Еще пару сезонов назад одежда с таким принтом считалась настоящим хитом, а девушки, которые ее носили, – истинными модницами. Но вечной классикой тай-даю не суждено было стать, поэтому его слава канула в Лету.

Футболки-"искусство"

Футболки с изображением работ выдающихся мировых художников также были в свое время на пике популярности. Но их время прошло. Сейчас многие пытаются "соригинальничать" и добавить, например, в руки "Мона Лизе" современный смартфон, а "Девушке с жемчужной сережкой" жвачку, но выглядит это еще более пошло и нестильно. Вместо этого, если не хочется однотона, присмотритесь к "яркой зебре", геометрии, змеиному принту и так далее.

Обтягивающие футболки

Такой фасон уже мало кто носит, поскольку даже купить его стало довольно проблематично – все заполонил оверсайз. И это здорово, ведь обтягивающие футболки вышли из моды лет семь назад. Даже для создания многослойного образа лучше выбирать модели посвободнее.

Ранее OBOZREVATEL писал о 5 комбинациях в образе, которые не следует повторять. Речь идет о цветах, которые не сочетаются между собой. Подробнее об этом – читайте в материале.

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