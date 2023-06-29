Давно пора выбросить! Эти модели джинсов стали признаком дурного тона. Фото

Джинсы есть в гардеробе каждой без исключения модницы. Цикличность моды демонстрирует нам, что некоторые модели возвращаются в списки трендов спустя 15-20 лет. Так, еще несколько сезонов назад все покупали джинсы на высокой посадке, как в 90-х – и чем винтажнее, тем лучше. Сегодня же мы вдохновляемся эстетикой "нулевых". Однако существует перечень джинсов, которые уже точно можно смело выкидывать из шкафа – трендовыми они уже никогда не станут.

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Так, в 2023 году стоит отказаться от акцентных деталях на джинсах. Если речь, конечно, идет не о карго с объемными карманами. А вот любые рисунки, лампасы, молнии и вырезы – однозначное "нет". OBOZREVATEL расскажет подробнее об антитрендовых моделях.

Джинсы с молниями

В эпоху минимализма подобный декор выглядит неуместно и нелепо. Он буквально кричит об отсутствии вкуса. Джинсы с молниями спереди, сзади, сбоку и в зоне ягодиц даже на пике своей популярности выглядели несколько странно, а теперь от них точно пришло время избавиться раз и навсегда.

Джинсы с большими дырками

Стиль гранж в 2023 году окончательно отошел в тень, так что можете о нем забыть. На место джинсов с огромными дырками везде, где нужно и ненужно, пришли более сдержанные, элегантные и женственные модели.

Джинсы с лампасами

Джинсы с такими акцентными деталями стали одним из главных антитрендов этого года. Яркие полосы будут уместны максимум на спортивных штанах. Напоминаем, что лаконичность и женственность должны преобладать в вашем гардеробе, если вы претендуете на звание модницы.

Джинсы с вышивкой

Оставьте джинсы с таким принтом для семилетних красавиц, а вот взрослые девушки рискуют с ними сделать свой образ неуместно инфантильным. Не делайте упор на яркие акценты в этом сезоне, а выбирайте однотонные варианты. Они не только выглядят намного стильнее, но еще и легко впишутся в любой аутфит.

Джеггинсы

Был период, когда джеггинсы носили все без исключения, но, к счастью, этот период закончился и больше не планирует к нам возвращаться. Такие модели не только испортят любой образ, но и подчеркнут все недостатки и неровности фигуры.

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