Что такое ''стиль богатой девочки'' и как собрать дорогой гардероб, не потратив много денег: главные секреты

Чтобы одеваться, как богатая девушка, не обязательно тратить целое состояние на одежду и аксессуары элитных брендов из новых коллекций. Достаточно натренировать чувство стиля и подсмотреть у состоятельных красавиц несколько лайфхаков, которые легко можно использовать в повседневной жизни.

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Стиль "богатой девушки" отличается простотой, изяществом и элегантностью, чего можно достичь, если следить за трендами и антитрендами в мире моды. OBOZREVATEL решил рассказать, как собрать "дорогой" гардероб по разумной цене (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Копии брендовой одежды и аксессуаров

О репликах вещей именитых брендов лучше забыть совсем. Обычно они хуже носятся, быстро теряют свой вид, а люди, знакомые с оригиналом, легко узнают подделку. Впрочем, многие дома моды создают одежду, сумки, ремни и головные уборы, остающиеся актуальными не один сезон, поэтому стоит следить за онлайн-магазинами, где часто можно найти стильную вещь с хорошей скидкой.

Светлые цвета

Считаются, что темные цвета – самые практичные, тогда как светлая одежда, хоть и выглядит красиво, легко портится. Впрочем, это не та проблема, которая волнует состоятельных красавиц. Их часто можно заметить в бежевых, молочных и других светлых оттенках, которые кричат, что обладательница образа не волнуется из-за того, что он может испачкаться.

Винтажные аксессуары

Масмаркет – это не выбор девушек с "богатым" стилем. Куда интереснее и дороже видят винтажные аксессуары, которые будто поколениями передавались из рук в руки. Такие украшения выглядят в разы интереснее и дороже одинаковых браслетов бюджетного бренда, которые в свое время носила каждая третья девушка. Найти винтажные аксессуары можно в магазинах, сети и даже семейной шкатулке.

Благородная ткань

Бархат, шелк, атлас и другие нежные ткани визуально выглядят дороже синтетики, меха или джинса. Одежда благородных тканей не всегда стоит дорого, однако точно выигрышно смотрится на фигуре.

Раньше OBOZREVATEL писал о 5 сумках, которые больше не в моде. Чем их заменить – читайте по ссылке.

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