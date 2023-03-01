Больше не в моде: пять сумок, которые стали главными антитрендами и укажут на плохой вкус. Фото

Составляя стильный образ, невозможно забыть об аксессуарах и обуви, которые часто становятся базой всего наряда. Трудно поспорить, что кофточек, брюк и футболок в гардеробе всегда в разы больше, чем сумочек, поэтому их следует выбирать с особой тщательностью. Хорошо, если одна модель подходит к разной одежде и по-своему дополняет ее.

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Соответственно, устаревшая сумочка может испортить не один образ, поэтому следует периодически следить за трендами. OBOZREVATEL решил напомнить, какие модели уже вышли из моды и выдают безвкусицу (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Фурнитура и декор

Чрезмерное количество шипов, стразов и других декораций на сумке уже давно выглядит дешево и устарело. Это касается также стеганых моделей и сумочек с тиснением. Лаконичные варианты легче сочетать с яркими и базовыми образами.

Цепи

Когда-то на пике популярности были маленькие сумочки на длинной и тоненькой цепи, которую опрокидывали через плечо. Впоследствии их сменили модели с массивными цепями, но сегодня предпочтение лучше отдать аксессуарам на ремешках или с короткими ручками.

Прозрачная сумка

Несколько сезонов назад модные подиумы покорила прозрачная обувь из пластика и аналогичные сумки, которые раскрывали всем прохожим их содержимое. Это действительно выглядело интересно, но, как и все смелые тренды, быстро себя изжило.

Бесформенный или тоненький шопер

Забота о природной среде медленно, но уверенно, принесла в жизнь многих модниц вместительные шоперы из ткани, выполнявшие роль пакетов. Однако бесформенные модели такого аксессуара больше не смотрятся стильно, поэтому их лучше заменить более устойчивыми формами. К примеру, прямоугольной или квадратной.

Тонкий клатч

Клатч – отличный выбор для вечернего мероприятия, куда не нужно брать с собой много вещей. Впрочем, модель из тонкой ткани, в большинстве своем напоминающая косметичку, не лучший вариант для красавицы, которая следит за модой.

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