Что носить летом, чтобы спастись от жары и выглядеть стильно: три лучших идеи. Фото

Все мы знаем, что жара может быть препятствием для стильных аутфитов. Ведь многослойные луки не подберешь, да и не все материала подходят для лета. При покупке изделий для текущего сезона стоит обращать внимание на их крой, ткань, из которой они сделаны, и даже цвет. У нас есть несколько предложений для жарких дней.

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OBOZREVATEL расскажет, в какой одежде леди будет чувствовать себя максимально комфортно даже при температуре +35. Берите на заметку и воплощайте в жизнь (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

1. Бретельки, короткие рукава, топы

В зной вас спасут блузки без рукавов. Под данную часть гардероба возьмите за привычку надевать бельевой топ, вместо бра с пуш-апом, чтобы было не так жарко. Однако настоящим хитом этого сезона являются короткие обтягивающие топы без рукавов. Они не только подчеркнут женственную фигуру, но и станут идеальным решением для изнуряющих дней. Этот предмет одежды можно носить с шортами или брюками, надевать под расстегнутую рубашку или в сочетании с футболкой, открывающей боковую часть ребер.

2. Воздушные расклешенные брюки из льна

Лен в 2023 году – самая горячая тенденция. Этот материал отлично пропускает воздух, не создает парникового эффекта, впитывает влагу, не электризуется. К тому же, ко льну пристает меньше пыли и других волокон. Присмотритесь к модели брюк с немного расклешенными штанинами. Они позволят не потеть и создать стильный аутфит на любой случай.

3. Шорты из темно-синего денима

Короткие джинсовые шорты подчеркнут длинные ноги и сексуальные формы тела. Комбинируйте этот предмет гардероба с легкими закрытыми блузами, рубашками из хлопка или базовыми футболками светлого цвета. Завершите образ массивными босоножками.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, в каких летних платьях комфортно даже при 40+ градусах. Они не только удобные, но и актуальны для лета 2023 года. Платье в технике кроше точно завоюет ваше внимание. Чтобы узнать подробности – переходите по ссылке.

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