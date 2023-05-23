Что нельзя носить летом, чтобы не выглядеть нелепо: эти ошибки очень 'дешевят'. Фото

Самое теплое время года дарит модницам возможность выбирать образы, не волнуясь из-за переменчивой погоды или холодного ветра. Впрочем, это часто становится проблемой красавиц, стремящихся выглядеть стильно, ведь легкую одежду тоже нужно уметь комбинировать.

Видео дня

К тому же многие "летние" вещи уже устарели и стали антитрендами, так что образы с ними выглядят нелепо. OBOZREVATEL решил рассказать о них (чтобы посмотреть фото, доскролльте к концу страницы).

Большие соломенные шляпы

Для такого головного убора есть одно уместное место – пляж или бассейн. Соломенная шляпа в городе, во время путешествия и активного отдыха – это непрактично и глупо выглядит.

Черная кожаная сумка

Аксессуары, как и одежду, следует подбирать по сезону. Зимой актуально смотрятся кожаные и темные изделия, защищенные от влаги и ветра, а летом предпочтение следует отдать моделям из ткани светлых оттенков.

Обувь на высоком каблуке

Обувь на высоком каблуке – не самый практичный вариант, который гораздо легче носить, если под ним есть колготки, носки и т.д. Когда на улице жара, ноги страдают еще сильнее, так что летом стоит отдать предпочтение более удобной паре.

Футболка с ярким принтом.

Почему-то полки магазинов до сих пор занимают футболки с яркими рисунками, надписями, аппликацией и другим декором. Такая вещь не впишется в лаконичный образ, а придаст ему инфантильность. К тому же неудачный принт будет очень дешеветь внешний вид.

Очень короткие шорты

Без шорт летом трудно обойтись, ведь они очень удобны и практичны. Однако, выбирая стильную модель, следует пропустить ультракороткие варианты, которые будут выглядеть вульгарно. От жары эти "отрезанные" сантиметры не спасут, но испортят впечатление окружающих о вашем вкусе в одежде.

Ранее OBOZREVATEL писал о 5 цветах в одежде, которые делают стройнее всех женщин. Так, темные, холодные и приглушенные оттенки "убирают" килограммы, а яркие – прибавляют объем.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!