Что делать, чтобы босоножки не натирали: три модных лайфхака, которые станут спасением в жару

Босоножки – идеальный вариант обуви на жаркие летние дни. Впрочем, очень часто девушки сталкиваются с тем, что новая пара красивых сандалей жутко натирает. Ходить при таких мозолях становится невыносимо, однако существуют способы, которые помогают предотвратить их появление.

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OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с тремя лайфхаками, благодаря которым босоножки не будут натирать. Эти модные трюки можно использовать как с обувью на низком ходу, так и с босоножками на каблуке или танкетке.

Силиконовые пады

Силиконовые пады бывают совершенно разных форм: и для пятки, и для пальцев, и для носка, и целые стельки. Цена – абсолютно приемлема, а использовать их можно неоднократно. Рекомендуется промывать пады после носки под проточной водой с добавлением мыла. Кстати, силиконовые стельки можно использовать, если босоножки несколько велики вам по размеру.

Предварительная носка с телесным пластырем

Назовем это "превентивным ударом" или "профилактикой". Первые два-три дня поносите босоножки с пластырями на ногах в тех зонах, где обувь потенциально может натирать. За это время новая пара правильно сядет на вашу стопу, а вы себя обезопасите от появления мозолей. После такого "пробного" и возможно не совсем эстетического периода пластыри можно снять, а босоножки уже не будут доставлять вам дискомфорт и даже боль.

Карандаш от мозолей

Этот стик, напоминающий гигиеническую помаду или клей-карандаш, еще не обрел широкой популярности. Однако люди, которые уже испробовали это чудо-изобретение, утверждают, что эффект действительно чудесный. Работает карандаш от мозолей просто: перед тем, как надеть босоножки, нужно смазать стиком места, наиболее подверженные натиранию.

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