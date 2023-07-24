Чем заменить джинсы: 5 практичных вещей, которые носят все французские модницы
Джинсы занимают особое место в гардеробе парижанок. Но из-за непрерывного потока модных тенденций, эта вещь делает свой небольшой шаг назад. На передний план выходят альтернативы.
Что следует носить вместо денима, чтобы придать своему стилю немного французского шарма? Читайте в материале OBOZREVATEL.
1. Костюмные брюки
Классические брюки с высокой посадкой придают образу элегантности и изящества. Особенно если правильно подобрать верх (строгая рубашка, корсет, блуза, футболка, топ, джемпер, боди или лонгслив). Такая модель брюк будет выглядеть неформально, если добавите к аутфиту слайды, кроссовки или кеды.
2. Кожаные брюки или юбка
В прохладные дни француженки часто надевают брюки или юбки из кожи с высокой посадкой и в классической палитре (черный, бежевый и винный). Интересно эти вещи гардероба сочетаются с верхом свободного кроя (боди + пиджак или oversize-свитер) или с лонгсливами.
3. Брюки-палаццо
Эти брюки с широкими штанинами стали неотъемлемой частью гардероба многих французских модниц. Палаццо создают ощущение легкости, а их свободный крой придает образу естественной элегантности. Их можно скомбинировать с блузой, рубашкой, боди или футболкой свободного кроя.
4. Шорты-бермуды
Французские леди подчеркивают красоту своих ног лаконичными и минималистическими моделями бермудов (без декора и принтов). В жаркие дни носят их с футболками, топами и боди, а в прохладные – с объемными свитерами, кардиганами свободного кроя или твидовыми пиджаками.
5. Юбка длины миди
Юбки миди придают образу женственности, позволяют создать сбалансированный и стильный аутфит. Они подходят женщинам с любым типом фигуры, независимо от того, есть ли у вас пышные бедра или длинные ноги. Особенно интересно выглядят вещи с принтами "аура", градиент, polka dot или "пейзаж".
Ранее OBOZREVATEL писал о комбинациях с джинсами, которые еще долго не будут выходить из моды.
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