Чем заменить джинсы: 5 практичных вещей, которые носят все французские модницы

Джинсы занимают особое место в гардеробе парижанок. Но из-за непрерывного потока модных тенденций, эта вещь делает свой небольшой шаг назад. На передний план выходят альтернативы.

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Что следует носить вместо денима, чтобы придать своему стилю немного французского шарма? Читайте в материале OBOZREVATEL.

1. Костюмные брюки

Классические брюки с высокой посадкой придают образу элегантности и изящества. Особенно если правильно подобрать верх (строгая рубашка, корсет, блуза, футболка, топ, джемпер, боди или лонгслив). Такая модель брюк будет выглядеть неформально, если добавите к аутфиту слайды, кроссовки или кеды.

2. Кожаные брюки или юбка

В прохладные дни француженки часто надевают брюки или юбки из кожи с высокой посадкой и в классической палитре (черный, бежевый и винный). Интересно эти вещи гардероба сочетаются с верхом свободного кроя (боди + пиджак или oversize-свитер) или с лонгсливами.

3. Брюки-палаццо

Эти брюки с широкими штанинами стали неотъемлемой частью гардероба многих французских модниц. Палаццо создают ощущение легкости, а их свободный крой придает образу естественной элегантности. Их можно скомбинировать с блузой, рубашкой, боди или футболкой свободного кроя.

4. Шорты-бермуды

Французские леди подчеркивают красоту своих ног лаконичными и минималистическими моделями бермудов (без декора и принтов). В жаркие дни носят их с футболками, топами и боди, а в прохладные – с объемными свитерами, кардиганами свободного кроя или твидовыми пиджаками.

5. Юбка длины миди

Юбки миди придают образу женственности, позволяют создать сбалансированный и стильный аутфит. Они подходят женщинам с любым типом фигуры, независимо от того, есть ли у вас пышные бедра или длинные ноги. Особенно интересно выглядят вещи с принтами "аура", градиент, polka dot или "пейзаж".

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