Больше платьев и однотонных вещей: 5 стильных советов, как одеваться девушкам с широкими бедрами
Если вас природа наградила широкими бедрами, нужно научиться правильно расставлять акценты в одежде, чтобы подчеркнуть их. Для этого не покупайте кардиганы массивной вязки: они прибавляют объем в зоне бедер. Также не забывайте, что укороченные джинсы и брюки на низкой посадке делают бедра шире.
А что из вещей выгодно подчеркнет формы? Читайте в материале OBOZREVATEL.
1. Платья и юбки
Это незаменимые вещи в гардеробе. Пышные бедра имеют хороший вид в платьях асимметричного или А-силуэта, на запах или в моделях с завышенной талией. Также советуем обратить внимание на фасоны с хорошим вырезом или воротничком. Из юбок удачными станут прямого кроя или формы "трапеция".
2. Брюки
Актуальны в 2023 году палаццо визуально "удлиняют" силуэт. Наиболее удачные модели – из плотной ткани: они держат форму и не создают "лишние" складки. При покупке джинсов отдавайте предпочтение черным или темно-синим, из плотного материала, прямым и клешам. В идеале – без карманов и декора.
3. Акценты в образе
Одно из преимуществ фигуры "груша" – красивая талия. Подчеркните ее ремнем. Если хотите акцентировать на плечах – добавьте к образу аксессуар-платок. Еще одна из удачных идей – сочетание рубашек с рукавами бафами или водолазок/лонгсливов вместе с брюками прямого кроя.
4. Одежда без принтов
Ваши аутфиты будут выглядеть элегантнее и изысканнее, если на них не будет "агрессивных" принтов: горизонтальные линии, геометрия, цветы или анималистические узоры. Присмотритесь к вещам в одном тоне. Дополнительно можете поиграть с оттенками: для нижней части образа подбирайте цвета более темные, чем для верхней.
5. Классические фасоны
Самый идеальный вариант для девушек с пышными бедрами – пальто или тренч длины миди или макси с широкой нижней частью. То есть А-силуэты. Забудьте о прямых моделях верхней одежды: они визуально нарушают пропорции фигуры.
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