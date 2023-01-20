24 млн долларов за выступление: Beyonce пригласили на открытие элитного отеля в Дубае. Видео

Популярная американская певица Бейонсе 21 января выступит на открытии эксклюзивного отеля в Дубае. Это будет первый сольный концерт звезды с 2018 года. Презентация гостиничного комплекса под названием Atlantis The Royal состоится в формате частного мероприятия. Попасть на него можно только по приглашениям.

Видео дня

Об этом пишет TMZ. Как говорится в издании, за часовое выступление знаменитость получит гонорар в размере 24 миллионов долларов. Открытие отеля собираются праздновать с 19 по 23 января. На торжественной вечеринки будут подавать блюда именитых шеф-поваров: Хосе Андреса, Хестона Блюменталя и Нобу Мацухиса (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Как сообщают посетители соседних с Atlantis The Royal отелей, исполнительница начала подготовку к мероприятию задолго до этих выходных. Люди часами слушают, как Бейонсе репетирует выступление, исполняя всеми известные хиты, такие как "Crazy in love", "Naughty Girl", "Halo", "Spirit". Они могут слышать пение селебрити со своих вилл.

Помимо концерта американки на открытии курорта ожидается красная дорожка со СМИ и развлекательная программа с участием других звезд.

Роскошный отельный комплекс расположен на берегу Персидского залива. Он будет включать 231 апартаментов, 693 гостиничных номеров и 102 люкса. Огромная зеленая территория оборудована несколькими бассейнами и кортами. Также есть личные бассейны на балконах.

Как недавно писал OBOZREVATEL, приемный сын Анджелины Джоли и Брэда Питта стал художником. 19-летний парень взял себе псевдоним и готовится к первой выставке, которая пройдет в Израиле.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!