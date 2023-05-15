Балетки из 2000-х снова ворвались в моду: с чем носить, чтобы выглядеть роскошно. Фото

Помните, как примерно в 2015 году все девчонки поголовно ходили в балетках? Так вот, не прошло и десяти лет, как балетки стали самой трендовой обувью и в 2023 году. Они стремительно ворвались в моду, приобретя множество стильных силуэтов. На ноге эти комфортные туфельки на плоской подошве выглядят изящно и утонченно, однако в сочетании с правильными аутфитами это не смотрится инфантильно.

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OBOZREVATEL предлагает рассмотреть, какие балетки будут модными в 2023 году. Также разберем, с чем носить трендовую обувь, чтобы выглядеть эффектно.

Балетки стали звездами показов таких известных мировых брендов как Givenchy, Loewe, Chanel, Marni и Miu Miu. Атласные балетки с аккуратным ремешком на ноге приковали к себе пристальное внимание модниц по всему миру. Среди них и супермодель Белла Хадид.

Как известно, именно звезды (блогеры, актрисы, модели, певицы), за которыми следит огромное количество людей в соцсетях, задают тренды на все, что мы носим, едим, пробуем в плане развлечений и хобби и тому прочее. Так, после появления Беллы Хадид на улицах Нью-Йорка в трендовых балетках спрос на них мгновенно вырос.

Эту тенденцию быстро подхватили инфлюенсеры, а вскоре трендовые балетки презентовали недороги масс-маркетинговые бренды, так что теперь они доступны практически каждой.

С чем носить трендовые балетки в 2023 году?

Самый популярный способ носить плоские туфли – в паре с белыми носками или гольфами. Не беспокойтесь, вы не будете выглядит как школьница, хотя и добавите своему образу нотку юности.

У многих присутствует страх, что балетки выглядят по-детски и их сложно сочетать с более "грубыми" аутфитами. Но попробуйте обуть балетки с широкими джинсами или брюками. Дополнить лук рекомендуем длинным пальто или блейзером.

Эффектно выглядит и сочетание платья макси с балетками. Образ будет нарядным, но не вычурным, а самое главное – максимально комфортным.

Раньше OBOZREVATEL писал о стильных идеях, с чем носить платья-рубашки. Например, в холодную погоду их можно смело комбинировать с трикотажем.

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