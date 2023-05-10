Один наряд – пять разных образов: стильные идеи, с чем носить платья-рубашки. Фото

Платья-рубашки – это универсальный элемент гардероба, сочетающий в себе элегантность и комфорт. Они отлично подходят как для прогулок или в офис, так и для праздничных событий. Стоит только правильно подобрать длину, крой, цветовую гамму и принт (если есть).

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Рассмотрим несколько вариантов того, с чем можно носить платья-рубашки, чтобы создать эффектный лук. Детальнее читайте в материале OBOZREVATEL.

1. С трикотажем

В холодную погоду базовое платье-рубашку можно смело сочетать с трикотажем. Это может быть кардиган, свитер или жилет. Обратите внимание, что только одна вещь в образе должна быть в ярком цвете или с принтом. Все остальное – в нейтральных оттенках.

2. С пиджаком

Если вам нужно создать официальный образ, попробуйте надеть платье-рубашку с пиджаком. Он придаст виду профессионализма и шарма. Выбирайте верх в соответствии с цветом и стилем наряда. Обратите внимание, что для офиса нужно выбирать модель миди или макси, а для прогулки подойдет и мини.

3. С туфлями или кроссовками

Чтобы сделать образ более кэжуал, скомбинируйте платье-рубашку со стильными кедами или кроссовками. Это создаст баланс между изяществом наряда и спортивным стилем обуви. Наденьте сверху куртку деним или косуху.

Если же хотите иметь легкий женственный образ – выбирайте туфли на невысоких каблуках, босоножки или мюли.

4. С брюками в тон

Это самый необычный способ стилизовать платье-рубашку. Наденьте топ или футболку в классической палитре, сверху – модель из легкой ткани, которую застегните на 1-2 средние пуговицы, а на низ – брюки свободного кроя из того же материала. Благодаря этому приему вы визуально вытяните силуэт как минимум на 2 сантиметра.

5. С широким поясом или платком

Наиболее очевидное решение – дополнить платье-рубашку поясом того же цвета из белого хлопка или фактурного материала. А чтобы сделать больший акцент на талии, наденьте контрастный пояс или яркий платок.

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