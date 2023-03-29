Винтажный вайб: 5 вещей на весну, которые вы можете найти в гардеробе своей бабушки. Фото

Хотите создать уникальный образ? Для этого далеко ходить не нужно. Стильную одежду вы найдете в семейной коллекции. Одолжите у мамы или у бабушки трендовые вещи, которые сохранили опрятный вид.

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Присмотритесь к украшениям с жемчужинами и к объемным кардиганам с крупными пуговицами. На что еще стоит обратить внимание читайте в материале OBOZREVATEL.

1. Блуза/рубашка с цветочным принтом

Поищите в домашнем гардеробе модели с рюшами, оборками или завязками и обязательно – с цветочным принтом. Стилизовать такую блузку можно с джинсовой юбкой или брюками с завышенной талией. Еще сюда удачно впишутся крупные серьги и перстни.

2. Длинная или миди-юбка

Вдохновляйтесь модой конца ХХ века. Найдите в шкафу силуэтную модель юбки, плиссе, клеш или с разрезом. Добавьте к ней кожаный ремень, а на верх – рубашку, блузу или лонгслив. Так ваш образ станет элегантным, и точно очарует взгляды окружающих.

3. Кардиган

Это та вещь, которую можно найти в шкафу не только мамы или бабушки, но и у папы или дедушки. Выбирайте тот кардиган, что сохранил свой презентабельный вид. Если вам очень понравилась модель, но есть небольшие браки, их можно закрыть нашивками, которые продаются в магазинах с товарами для шитья.

4. Широкие браслеты

В 2023 году в моду вернулись широкие браслеты, актуальные еще в молодости наших бабушек. Эти аксессуары могут быть разными: с позолотой, из серебра, с жемчугом или драгоценными камнями. Выбирайте украшение, которое по вкусу, и дополняйте им собственные аутфиты. Надевать его надо поверх рукавов рубашек, винтажных блуз или водолазок.

5. Украшения из жемчуга

Жемчуг – это те камни, которые освежат ваши весенние образы. Вы будете выглядеть нежно и элегантно. Их можно стилизовать с костюмами, платьями, рубашками с юбками, комбинезонами или блузами с брюками. Не бойтесь экспериментировать.

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