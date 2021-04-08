Антитренды весны 2021: топ-7 вещей, от которых нужно избавиться

Весной 2021 года стилисты советуют избавляться в своем гардеробе от некоторых вещей, которые безнадежно сошли с модного горизонта. Среди них есть приталенные пиджаки, зауженные штаны и даже популярный аксессуар – обруч.

Их лучше избегать, чтобы не прослыть безвкусицей. Об антитрендах этого сезона пишет Cosmopolitan (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Элементы хиппи и гранж в отделке джинсов

Бусинки, вышивка, мультяшные рисунки и аппликации на джинсах больше не актуальны. Небольшие потертости все же допустимы, но штаны с огромными дырами на коленях лучше отвезти на дачу. Выбирайте модели с ассиметричной деконструкцией по низу брюк или с эффектными разрезами у щиколоток.

Элементы хиппи и гранж в отделке джинсов

Приталенный пиджак

Вместе с облегающими блузами лучше на время убрать из своего гардероба и короткий приталенный жакет в духе золотых школьных времен. Такой фасон уже давно не в моде. На смену ему пришли комфортные жакеты оверсайз, отлично смотрящиеся и с джинсами, и с шортами, и с платьем-футляр, а также широкие укороченные пиджаки.

Вместе с облегающими блузами лучше на время убрать из своего гардероба

Короткое платье с юбкой-колокол

Такой фасон не прибавляет роста, не улучшает фигуру, да и смотрится уместно только до определенного возраста. Гораздо целесообразнее будет остановить свой выбор на моделях А-силуэта, но более практичной длины миди, или на расклешенных платьях из тонкой ткани до щиколоток с разрезами от бедра.

Короткое платье с юбкой-колокол

Зауженные штаны

Им следует отлежаться на полке до лучших времен. Взамен предлагается множество альтернатив: джинсы-клеш, палаццо, брюки на высоком поясе-корсете, бананы. А идеальным дополнением гардероба станут трендовые широкие цветные штаны с заниженной талией.

Им следует отлежаться на полке до лучших времен

Чрезмерная нарядность

Современная мода – это прежде всего комфорт, лаконичность и минималистичный декор. Гораздо разумнее сделать выбор в пользу базового сочетания, разнообразив образ яркими аксессуарами.

Отличным вариантом станет вернувшийся из 90-х кроп-топ, взлетевший в этом сезоне на пик популярности, со стильными брюками с завышенной талией. Не стоит забывать и о том, что серьгами в этом сезоне разрешено дополнять абсолютно любую одежду.

Современная мода – это прежде всего комфорт

Обруч

В 2021 году такой аксессуар, особенно украшенный многочисленными бусами и громоздкими металлическими элементами, уже отжил свое. Куда лучшей альтернативой станут косынки и платки, которые стремительно ворвались в топ самых трендовых аксессуаров сезона.

В 2021 году такой аксессуар уже отжил свое

Сникерсы на танкетке

Классические белые кеды на высокой подошве, кроссовки в стиле 80-х и 90-х и вернувшиеся благодаря Balmain ботильоны-носки смотрятся и выгоднее, и дороже, и актуальнее.

Сникерсы на танкетке

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