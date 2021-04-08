Антитренди весни 2021: топ-7 речей, яких потрібно позбутися

Навесні 2021 року стилісти радять позбутися у своєму гардеробі деяких речей, які безнадійно зійшли з модного горизонту. Серед них є приталені піджаки, завужені штани і навіть популярний аксесуар – обруч.

Їх краще уникати, щоб не уславитися несмаком. Про антитренди цього сезону пише Cosmopolitan (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Елементи хіпі і гранж в обробці джинсів

Намисто, вишивка, мультяшні малюнки та аплікації на джинсах більше не актуальні. Невеликі потертості все ж допустимі, але штани з величезними дірками на колінах краще відвезти на дачу. Обирайте моделі з асиметричною деконструкцією по низу брюк або з ефектними розрізами біля щиколоток.

Елементи хіпі і гранж в обробці джинсів

Приталений піджак

Разом з обтислими блузами краще тимчасово прибрати зі свого гардероба і короткий приталений жакет у дусі золотих шкільних часів. Такий фасон уже давно не в моді. На зміну йому прийшли комфортні жакети оверсайз, які відмінно поєднуються і з джинсами, і з шортами, і з сукнею-футляром, а також широкі укорочені піджаки.

Разом з обтислими блузами краще на деякий час прибрати зі свого гардероба приталений жакет

Коротка сукня зі спідницею-дзвоном

Такий фасон не додає зросту, не покращує фігуру, та й виглядає доречно тільки до певного віку. Набагато доцільніше буде зупинити свій вибір на моделях А-силуету, але більш практичної довжини міді, або на розкльошуваних сукнях із тонкої тканини до щиколоток із розрізами від стегна.

Коротка сукня зі спідницею-дзвін

Завужені штани

Їм треба відлежатися на полиці до кращих часів. Натомість пропонується безліч альтернатив: джинси-кльош, палаццо, штани на високому поясі-корсеті, банани. А ідеальним доповненням гардеробу стануть трендові широкі кольорові штани із заниженою талією.

Їм треба відлежатися на полиці до кращих часів

Надмірна ошатність

Сучасна мода – це перш за все комфорт, лаконічність і мінімалістичний декор. Набагато розумніше зробити вибір на користь базового поєднання, доповнивши образ яскравими аксесуарами.

Відмінним варіантом стане кроп-топ, який повернувся з 90-х і злетів у цьому сезоні на пік популярності, зі стильними брюками із завищеною талією. Не варто забувати і про те, що сережками в цьому сезоні дозволено доповнювати абсолютно будь-який одяг.

Сучасна мода – це перш за все комфорт

Обруч

У 2021 році такий аксесуар, особливо прикрашений численними намистинками і громіздкими металевими елементами, вже віджив своє. Куди кращою альтернативою стануть косинки і хустки, які стрімко увірвалися в топ найтрендовіших аксесуарів сезону.

У 2021 році такий аксесуар уже віджив своє

Снікерси на танкетці

Класичні білі кеди на високій підошві, кросівки у стилі 80-х і 90-х і ботильйони-шкарпетки, які повернулися завдяки Balmain, мають і вигідніший, і дорожчий, і актуальніший вигляд.

Снікерси на танкетці

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