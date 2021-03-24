Антитренды и база: какую обувь нужно носить этой весной. Фото

Любовь Блажко
Любовь Блажко
Мода
12,0 т.
Названа самая модная обувь этой весны

Стилист Екатерина Полякова рассказала о самых актуальных моделях обуви весны 2021, а также назвала главные антитренды.

Этой информацией специалист поделилась на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). Шпаргалки в виде картинок помогут с легкостью понять, чего еще не хватает в весеннем гардеробе, а что уже давно пора выбросить.

Екатерина разъяснила, что база – самая универсальная обувь, которую легко вписать в гардероб. Как правило, в ней минимум деталей, но сочетать такую обувь можно с огромным количеством образов.

"Справа тренды – то, что сейчас особенно популярно и добавит в образ изюминку.

Слева антитренды – модели-сорняки, которые никак не актуализировать. Такие точно не стоит покупать. А если есть, то по возможности заменить. Потому что они автоматически губят стиль", – объяснила стилист подробнее.

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Какие туфли носить этой весной.

Как сообщал OBOZREVATEL, названы главные тренды юбок весны 2021. Кожаные, мини, трикотажные – каждая модница точно найдет свой вариант.

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