Анджелина Джоли в элегантном образе прошлась по красной дорожке в Беверли-Хилз. Фото

Голливудская звезда Анджелина Джоли появилась на церемонии вручения премии Power of Women от американского журнала Variety в своем фирменном образе нейтрально цветовой гаммы. Вместе со звездой по красной дорожке прошлась ее приемная дочь Захара.

Также Джоли успела сфотографироваться вместе с певицей Кэти Перри и актером Орландо Блумом, которые также стали гостями мероприятия. Как выглядела звезда Голливуда, читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

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Стоит отметить, что на первый светский выход, за последние два года Анджелина выбрала элегантный лаконичный образ. Актриса покрасовалась на мероприятии в кофейном монохромном плиссированном платье в пол.

Волосы звезда оставила распущенными, а образ дополнила макияжем с акцентом на губы, которые она накрасила красной помадой.

Ее 16-летняя дочь Захара для церемонии, которая прошла в Центре искусств Уоллиса Анненберга в Беверли-Хилз, выбрала белый брючный костюм.

Отметим, что на церемонии Джоли вручила поэтессе Амане Горман награду, которую представила той, кто покорила Америку на инаугурации президента Джо Байдена. Также на мероприятии отметили певицу Кэти Перри, Лорд, продюсера Ченнинга Данги и актрису Риту Морено.

Коротко о знаменитости:

Анджелина Джоли – американская актриса кино, телевидения и озвучивания. Является послом доброй воли ООН. Кроме того, она кинорежиссёр, сценаристка, продюсер и фотомодель.

Обладает премией "Оскар", "Золотой глобус", "Премией Гильдии киноактеров США".

Джоли является матерью шестерых детей, трое из которых приемные.

В сети сообщали, что Джоли может присоединиться к киновселенной Marvel и сыграть в боевике "Вечные".

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Анджелина Джоли вновь подогрела слухи о романе с канадским певцом 31-летним The Weeknd (Абель Тесфайе). Она поужинала с ним в Санта-Монике.