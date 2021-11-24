Андре Тан рассказал, какие вещи нужно срочно выбросить из шкафа

Украинский дизайнер Андре Тан дал советы, как навести порядок в гардеробе и освободить место для новых вещей. Известный модельер рассказал, какую одежду и обувь необходимо "срочно выбросить" из шкафа.

Соответствующий пост знаменитость опубликовал на своей странице в Instagram. Он определил несколько категорий, от которых необходимо избавиться.

Вещи "еще пригодится"

Как написал модельер, одежду, которая уже на 100% отслужила свое, нужно не задумываясь выбросить и не жалеть воспоминаний, связанных с ней.

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"Жалко вам должно быть себя, если вас в этом кто-то увидит на улице!" – пошутил Андре Тан.

Одежда-клон

Некоторые базовые вещи, похожие друг на друга, можно оставить в нескольких экземплярах. К примеру, белые футболки, черные брюки.

"Но если это, например, четыре платья одинакового фасона с однотипным рисунком, то, скорее всего вы носите из них только одно, а остальным трем пора отправляться с глаз долой", – отметил знаменитость.

Вещи былой славы

Дизайнерские предметы гардероба, купленные несколько лет назад и уже покинувшие списки трендов, вряд ли вернутся на модный пьедестал. Даже если вы надели эту вещь всего несколько раз, можно с уверенностью сказать: ее время прошло.

"Во-первых, это уже не модно, а во-вторых, вам, скорее всего, будет не с чем ее носить", – пояснил дизайнер.

Обувь "еще один раз схожу за молоком"

Изрядно потертая и потасканная обувь, конечно, привычная и удобная, как мягкие домашние тапочки.

"Но посмотрите на ситуацию объективно: в этом даже не хоронят! Вы достойны лучшего! Пойдите и купите себе пару нормальной обуви", – с юмором написал Андре Тан.

Практичная, но неинтересная одежда

Модельер посоветовал расставаться даже с универсальными вещами, которые подходят под все, но не приносят радости.

"Они неяркие, неинтересные и вообще никакие... Лучше сходите лишний раз на шопинг и купите что-то такое же практичное, но в вашем стиле", – отметил Андре Тан.

Коротко о знаменитости:

Андре Тан (Андрей Тищенко) – 39-летний украинский дизайнер, владелец более 50 модных магазинов по всей Украине. Родился в пгт Комсомольское в Харьковской области в 1982 году.

С детства был неравнодушен к миру моды, поэтому в 11 лет стал посещать курсы кройки и шитья.

Был занесен в Книгу рекордов Украины как самый молодой дизайнер страны.

В 2012 году женился на Алине Харечко, а уже в 2016-м у пары родилась дочь София. После девяти лет брака супруги официально развелись.

Как писал OBOZREVATEL, недавно Андре Тан дал пять советов, как собрать идеальный капсульный гардероб. Капсулой называют набор вещей, которые сочетаются и могут заменить друг друга.

Дизайнер также показал, какой цвет австралийские маркетологи назвали самым уродливым в мире.