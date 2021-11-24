Андре Тан рассказал, какие вещи нужно срочно выбросить из шкафа

Дарья Дурова
Мода
3 минуты
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Лайфхаки от Андре Тана

Украинский дизайнер Андре Тан дал советы, как навести порядок в гардеробе и освободить место для новых вещей. Известный модельер рассказал, какую одежду и обувь необходимо "срочно выбросить" из шкафа.

Соответствующий пост знаменитость опубликовал на своей странице в Instagram. Он определил несколько категорий, от которых необходимо избавиться.

Названы вещи, которые необходимо срочно выбросить

  • Вещи "еще пригодится"

Как написал модельер, одежду, которая уже на 100% отслужила свое, нужно не задумываясь выбросить и не жалеть воспоминаний, связанных с ней.

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"Жалко вам должно быть себя, если вас в этом кто-то увидит на улице!" – пошутил Андре Тан.

  • Одежда-клон

Некоторые базовые вещи, похожие друг на друга, можно оставить в нескольких экземплярах. К примеру, белые футболки, черные брюки.

"Но если это, например, четыре платья одинакового фасона с однотипным рисунком, то, скорее всего вы носите из них только одно, а остальным трем пора отправляться с глаз долой", – отметил знаменитость.

  • Вещи былой славы

Дизайнерские предметы гардероба, купленные несколько лет назад и уже покинувшие списки трендов, вряд ли вернутся на модный пьедестал. Даже если вы надели эту вещь всего несколько раз, можно с уверенностью сказать: ее время прошло.

"Во-первых, это уже не модно, а во-вторых, вам, скорее всего, будет не с чем ее носить", – пояснил дизайнер.

  • Обувь "еще один раз схожу за молоком"

Изрядно потертая и потасканная обувь, конечно, привычная и удобная, как мягкие домашние тапочки.

"Но посмотрите на ситуацию объективно: в этом даже не хоронят! Вы достойны лучшего! Пойдите и купите себе пару нормальной обуви", – с юмором написал Андре Тан.

  • Практичная, но неинтересная одежда

Модельер посоветовал расставаться даже с универсальными вещами, которые подходят под все, но не приносят радости.

"Они неяркие, неинтересные и вообще никакие... Лучше сходите лишний раз на шопинг и купите что-то такое же практичное, но в вашем стиле", – отметил Андре Тан.

Какие вещи нужно выбросить
Полный пост звезды

Коротко о знаменитости:

  • Андре Тан (Андрей Тищенко) – 39-летний украинский дизайнер, владелец более 50 модных магазинов по всей Украине. Родился в пгт Комсомольское в Харьковской области в 1982 году.

  • С детства был неравнодушен к миру моды, поэтому в 11 лет стал посещать курсы кройки и шитья.

  • Был занесен в Книгу рекордов Украины как самый молодой дизайнер страны.

  • В 2012 году женился на Алине Харечко, а уже в 2016-м у пары родилась дочь София. После девяти лет брака супруги официально развелись.

Андре Тан с маленькой дочкой
Настоящее имя модельера – Андрей Тищенко

Как писал OBOZREVATEL, недавно Андре Тан дал пять советов, как собрать идеальный капсульный гардероб. Капсулой называют набор вещей, которые сочетаются и могут заменить друг друга.

Дизайнер также показал, какой цвет австралийские маркетологи назвали самым уродливым в мире.

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