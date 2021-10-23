Катя Осадчая и Андре Тан представили совместную осеннюю коллекцию. Фото

В пятницу, 22 октября, в арт-центре Марины Щербенко состоялся показ совместной осенней коллекции "Timeless" дизайнера Андре Тана и телеведущей Кати Осадчей. На подиуме модели продемонстрировали уютные свитера, элегантные костюмы, изысканные платья, юбки и многое другое.

На торжестве присутствовали Соня Плакидюк, Даша Астафьева, Юрий Горбунов, Анита Луценко, Ирина Данилевская и другие звезды. О том, как прошел показ OBOZREVATEL рассказали в пресс-службе Андре Тана (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

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Известно, что Андре и Катя, создавая общий проект, обращались к творчеству известных украинских художниц Татьяны Яблонской и Марии Примаченко. Они использовали мотивы картин художников в узорах на одежде.

Главными цветами коллекции стали оттенки бежевого, серого и белого. Дизайнеры отдали предпочтение материалам, которые будут служить долгие сезоны – шелку и кашемиру.

"Мне было важно, чтобы это были вещи были не на один сезон. Это касается как дизайна, так и материалов. После долгих поисков мы воплотили в коллекции главный тренд этой осени: athflow. Это сочетание спортивных элементов и изысканных материалов, баланс между модой и комфортом", – рассказала ведущая "Світського життя".

После показа гости имели возможность обсудить совместное детище коллег за бокалом шампанского. Музыкальное сопровождение на показе создавала группа "Red Woods Trio". Украинцы смогут приобрести новые дизайнерские вещи от своих кумиров уже с 28 октября.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Андре Тан совместно с брендом LIYA создали коллекцию для подростков. Молодежную одежду показали в рамках 23-го Национального фестиваля "Мини Мисс & Мистер Украины".