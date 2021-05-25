Андре Тан назвал правильную длину вещей для каждого типа фигуры. Фото

София Ковнир
София Ковнир
Мода
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Андре Тан назвал правильную длину вещей для каждого типа фигуры. Фото

Украинский дизайнер Андре Тан рассказал, какая должна быть правильная длина вещей для каждого типа фигуры. Например, если у вас "песочные часы", то следует носить юбки миди почти по щиколотки.

Всего существует пять основных типов фигуры: песочные часы – баланс бедер и груди/плеч; тонкая талия; вес распределяется равномерно. Круг – узкие бедра и стройные ноги; плечи пропорциональны бедрам; талия не обозначена, может немного выходить за бедра. Соответствующий пост Тан опубликовал на странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Кроме того, есть тип фигуры перевернутый треугольник – широкие плечи; узкие бедра; стройные ноги; часто объемные руки в верхней части. Треугольник – узкие плечи и грудная клетка; узкая талия; широкие бедра; объемные икры; чаще всего короткие ноги пропорционально туловищу. Прямоугольник – бедра на уровне плечей, нечеткая талия, равномерное распределение веса (очень спортивная фигура).

Тип фигуры прямоугольник

Дизайнер отметил, что большинство людей не являются представителями "чистого" типа фигуры.

Тип фигуры песочные часы
Тип фигуры перевернутый треугольник
Тип фигуры треугольник
Тип фигуры круг

Напомним, в 2021 году в моду неожиданно вернулся главный тренд начала нулевых – джинсы с низкой посадкой. Они могут быть клешными, полностью прямыми или же зауженными к низу. Данную модель опробовали Кендалл Дженнер, Хейли Бибер, Джиджи Хадид, Кэти Холмс и многие другие звезды.

Кроме того, в 2021 году на пике популярности будут широкие джинсы. На сегодняшний день они уверенным шагом выходят вперед и занимают почетное первое место в модном хит-параде.

Также появился новый микротренд 2021. В этом году на пике популярности украшения из бисера, ракушек, жемчуга и бусин, которые заинтересовали модниц еще летом 2020.

Ранее Андре Тан назвал список вещей, которые будут оставаться актуальными независимо от времени и трендов – пальто в клетку, платье-футляр и белая рубашка. Первое – пальто в клетку полуприлегающего силуэта – по словам специалиста, остается на пике популярности последние пять лет. И следующие несколько сезонов точно не выйдет из моды.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • платье в пасторальном стиле стало главной модной находкой лета 2021. Ключевыми элементами этого стиля являются простые линии, мягкие формы, натуральные ткани и природные оттенки.

  • Также названы самые модные купальники лета 2021. Стилист Екатерина Полякова рассекретила, что летом 2021 актуальными будут яркие, ретро, минималистичные, с асимметрией и кроше купальники. По ее словам, эти варианты станут "летней классикой" и смогут подчеркнуть талию.

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