Андре Тан назвал правильную длину вещей для каждого типа фигуры. Фото

Украинский дизайнер Андре Тан рассказал, какая должна быть правильная длина вещей для каждого типа фигуры. Например, если у вас "песочные часы", то следует носить юбки миди почти по щиколотки.

Всего существует пять основных типов фигуры: песочные часы – баланс бедер и груди/плеч; тонкая талия; вес распределяется равномерно. Круг – узкие бедра и стройные ноги; плечи пропорциональны бедрам; талия не обозначена, может немного выходить за бедра. Соответствующий пост Тан опубликовал на странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Кроме того, есть тип фигуры перевернутый треугольник – широкие плечи; узкие бедра; стройные ноги; часто объемные руки в верхней части. Треугольник – узкие плечи и грудная клетка; узкая талия; широкие бедра; объемные икры; чаще всего короткие ноги пропорционально туловищу. Прямоугольник – бедра на уровне плечей, нечеткая талия, равномерное распределение веса (очень спортивная фигура).

Дизайнер отметил, что большинство людей не являются представителями "чистого" типа фигуры.

Напомним, в 2021 году в моду неожиданно вернулся главный тренд начала нулевых – джинсы с низкой посадкой. Они могут быть клешными, полностью прямыми или же зауженными к низу. Данную модель опробовали Кендалл Дженнер, Хейли Бибер, Джиджи Хадид, Кэти Холмс и многие другие звезды.

Кроме того, в 2021 году на пике популярности будут широкие джинсы. На сегодняшний день они уверенным шагом выходят вперед и занимают почетное первое место в модном хит-параде.

Также появился новый микротренд 2021. В этом году на пике популярности украшения из бисера, ракушек, жемчуга и бусин, которые заинтересовали модниц еще летом 2020.

Ранее Андре Тан назвал список вещей, которые будут оставаться актуальными независимо от времени и трендов – пальто в клетку, платье-футляр и белая рубашка. Первое – пальто в клетку полуприлегающего силуэта – по словам специалиста, остается на пике популярности последние пять лет. И следующие несколько сезонов точно не выйдет из моды.

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