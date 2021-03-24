Андре Тан дал главный модный совет женщинам на 2021 год
Украинский модельер Андре Тан посоветовал женщинам сделать реорганизацию гардероба в 2021 году. Он отметил, что модницам стоит перебрать все свои вещи и избавиться от тех, которые они редко носят.
Такое заявление мужчина сделал в прямом эфире программы "Люди большого города" на YouTube-канале Kyiv LIVE. Модельер также добавил: если у вас есть розовые блузы или пиджаки – их тоже следует выбросить или кому-то отдать (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).
Кроме того, Андре Тан порекомендовал наполнить свой гардероб базовыми вещами. А если вы хотите следовать модным и ярким тенденциям – подбирать только ту одежду, которая подходит конкретно под вас.
"Не подходит вам трендовый желтый цвет? Не носите его! Потому что сейчас модно быть немодной" – подытожил модельер.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее дизайнер Андре Тан назвал главные хиты весны 2021. Среди них – вырезы на одежде, сетка, массивные воротники и многое другое.
Андре Тан представил весеннюю коллекцию под названием "Обновленная ты!". Среди новинок можно увидеть стильное платье в горошек, ярко-розовый топ с оголенными плечами.
Также Андре Тан назвал вещи, которые могут испортить образ. Это колготки с неуместным принтом, подделки известных брендов, неправильно подобранные украшения и другие вещи.