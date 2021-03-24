Андре Тан дав головну модну пораду жінкам на 2021 рік

Український модельєр Андре Тан порадив жінкам зробити реорганізацію гардеробу у 2021 році. Він зазначив, що модницям варто перебрати всі свої речі та позбутися тих, які вони рідко носять.

Таку заяву чоловік зробив у прямому ефірі програми "Люди великого міста" на YouTube-каналі Kyiv LIVE. Модельєр також додав: якщо у вас є рожеві блузи або піджаки – їх теж слід викинути або комусь віддати (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Андре Тан дав модну пораду скриншот з відео

Крім того, Андре Тан порекомендував наповнити свій гардероб базовими речами. А якщо ви хочете слідувати модним та яскравим тенденціям – підбирати лише той одяг, який підходить саме під вас.

"Не підходить вам трендовий жовтий колір? Не носіть його! Тому що зараз модно бути немодній" – підсумував модельєр.

Як повідомляв OBOZREVATEL: