8 сочетаний, которые давно вышли из моды и выглядят безвкусно

Практикующий персональный стилист Светлана Покусаева утверждает, что не только отдельные элементы одежды могут утратить свою актуальность. Иногда целые комбинации указывают на безвкусицу.

Эксперт советует воздержаться от 8 сочетаний, которые в этом сезоне будут выглядеть старомодно. Примеры неудачных образов продемонстрировало издание Marieclaire (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Джинсы скинни и приталенный пуховик

За последние 10 лет облегающие образы плавно сдали свои позиции, уступив оверсайзу. Если один тесный элемент еще может выглядеть уместно, то 2 – нет. Верхняя одежда прямого кроя будет смотреться более актуально и стильно.

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Шуба и каблуки

Шубы из натурального меха с каждым сезоном теряют былую актуальность. Неравнодушные модницы заменили их на искусственную овчину и teddy пальто, а от каблуков зимой отказались из-за непрактичности.

Бежевые колготки зимой

Кроме того, что тоненькие колготки зимой выглядят странно, они еще и создают дополнительные горизонтальные линии, визуально делающие силуэт более низкими и широкими.

Скинни и черные высокие сапоги

Узкие джинсы в сочетании с высокими сапогами выглядят старомодно. Чтобы образ смотрелся актуальнее, их нужно заменить на модели mom или джоггеры.

Сумка и обувь одного цвета

Когда-то считалось, что аксессуары и обувь должны подбираться по цвету друг к другу, чтобы образ не выглядел "грязно". Однако сегодня это правило может испортить даже стильный наряд.

Комплект из шапки и шарфа

Не так давно сочетание шапка-шарф-перчатки выбирали схожими по цвету, материалу и фактуре, но сейчас такой комплект выглядит старомодно. Стилисты уже несколько сезонов советуют покупать аксессуары, которые не перекликаются между собой.

Рубашка и джемпер

Многослойность и сейчас является одним из модных трендов, но комбинация классической рубашки и джемпера больше не выглядит актуально. Светлана рекомендует заменить тесную рубашку на объемную или очень объемную, что по длине больше напоминает мини-платье. Дополнять ее следует столь же объемным джемпером, трикотажным жилетом или даже худи.

Минишорты с черными колготками

Не смотря на зимние морозы, любительницы открыть ножки продолжают одевать экстримальное мини, закрывая тело черными колготками и высокими сапогами. Когда-то это сочетание выглядело дерзко и стильно, но сейчас утратило свои позиции. Модная экспертка рекомендует заменить короткие шорты на длинные и добавить к ним сапоги, полностью закроющие оголенные ноги.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, с какой обувью следует носить укороченные джинсы. Стилистка и блогер Татьяна Белявина дала дельные советы.