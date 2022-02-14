7 примеров звезд, которые одели, неудачные платья. Фото

В шоу-бизнесе существуют идеальные стандарты внешности, которым следуют все звездные красотки. У знаменитостей должна быть пышная грудь и ягодицы, плоский живот.

Если на красной дорожке заметна хотя бы одна складка на боках – звезд беспощадно критикуют. Иногда ошибаются дизайнеры платьев, когда шьют наряды неподходящие некоторым типам фигуры. OBOZREVATEL рассказывает об ошибках в стиле, которые подчеркивают округлый живот.

Тесные детали на талии

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Если живот слишком перетянуть поясом, то появятся складки. Модель Ирина Шейк совершила ошибку, перетянув талию корсетом. Низ живота в платье слишком выпирался, и это заметили все на красной дорожке.

Тесное платье

Певица Кристина Агилера обожала обжатые миниплатья, даже когда у нее было десяток лишних килограммов. На сцену она выбрала белое платье, которое пережимало зону декольте и живота. Фанатам показалось, что исполнительница в надежде.

Тонкая трикотажная ткань

Тонкий трикотаж способен подчеркнуть все изгибы фигуры, в том числе излишние сантиметры на талии. Обладательница пышных форм светская львица Ким Кардашьян обожает миниплатья. Она вышла в свет в обжатом наряде цвета хаки, показавшем недостатки ее фигуры.

Сборник ткани на животе

Дизайнеры часто совершают ошибку, загромождая зону живота. Певица Селена Гомес на красном тротуаре крутила в неоновом салатовом платье с горизонтальной рюшей. Атласная ткань неудачно легла по фигуре и подчеркнула живот.

Пайетки на талии

Яркий акцент в зоне талии подчеркивает живот, даже если фигура стройна. Актриса Дженнифер Лоуренс выбрала на светское мероприятие платье фасона "рыбка", украшенное крупными пайетками. Наряды обжимали талию и свет софитов падал неудачно, поэтому казалось, будто у знаменитости выпуклый живот.

Светящаяся шелковая ткань

Шелковый материал подчеркивает каждый недостаток, а блестящие материалы визуально увеличивают объемы. Актриса Скарлетт Йохансон привлекла внимание к проблемной зоне живота, а такой фасон платья требует, чтобы ничего не выступало.

Вставки в зоне живота

С геометрическими вставками в зоне талии следует осторожничать, если платье обжало. Испанская танцор и жена Криштиану Роналду – Джорджина Родригес, надела черное платье с широкими линиями на животе. Эта особенность придала объем и сделала фигуру квадратной.

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