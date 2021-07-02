7 самых стильных причесок для пляжа в 2021 году. Фото

Независимо от типа и длины волос – короткие, средние, длинные, прямые, волнистые или кудрявые – стоит заранее подготовиться к пляжному сезону и подобрать такую прическу, которая сохранит форму после купания и не будет мешать наслаждаться отдыхом.

При этом, не стоит забывать и о моде, поскольку уверенность на пляже напрямую зависит от того, как мы выглядим. OBOZREVATEL решил сделать подборку трендовых пляжных причесок, которые точно пригодятся модницам этим летом.

1. Косы

Обладательницы длинных волос отлично подружатся с косами. Это самый удобный вариант прически для пляжа и купания, чтобы убрать волосы с лица и плеч и надежно их зафиксировать.

Видео дня

2. Низкие хвосты

Проще не бывает – удобная прическа при минимуме манипуляций. Этим летом сверхпопулярной прической будет низкий зализанный или слегка небрежный хвост – как у моделей Chanel, Miu Miu и Vivienne Hu.

3. Гладкие укладки с пробором и без

Гладкие, прямые, с акцентом на пробор – именно такой вариант прически будет на пике популярности летом 2021. Вооружаемся утюжком, расческой и фиксирующим гелем и выпрямляем непослушные пряди, добиваясь эффектной гладкости. Вдохновляемся примерами у Miu Miu, Daniela Gregis, Chanel и Fendi.

4. Банданы, банты и платки

Добавить изюминки в пляжный образ помогут трендовые в 2021 году аксессуары для волос – платки, банты и банданы. Яркую ткань с необычным узором можно как вплести в косу, так и завязать им пучок или хвост. А чтобы волосы меньше растрепывались во время купания, стоит повязать бандану – и просто, и стильно.

Вдохновение для причесок с бантами можно подсмотреть у брендов Ashley Williams и Giambattista Valli, а как носить платки – у Christian Dior, Simone Rocha и многих других.

5. Кудряшки

Если природа одарила вас кудрявыми волосами – стоит только радоваться, а не мучаться с утюжком в такую жару. Просто распустите волосы, намочите их в море или озере и наблюдайте, как появляются забавные завитушки. А для смелости посмотрите, как стильно смотрелись такие кудряшки на моделях Dior, Sportmax и Versace.

6. Пучки

В этот раз подиум никого не удивил замысловатыми формами и сложным исполнением – и пучки, и узлы были романтичными, мягкими и слегка растрепанными. Так что эти модные прически легко можно сделать и самостоятельно. А для вдохновения использовать фото моделей Elie Saab, Jacquemus и Emilio Pucci.

7. Невидимки, заколки, ободки и вуали

Летом 2021 можно смело украшать волосы невидимками, крупными заколками с камнями и ободками со стразами. Можно надевать на голову сразу два ободка – на греческий манер. Необычные аксессуары на волосах можно подсмотреть в последних летних коллекциях Chanel, Dior, Simone Rocha и Adeam.

OBOZREVATEL ранее сообщал: