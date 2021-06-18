Самые модные купальники, которые помогут скрыть животик. Фото

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Мода
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Дизайнеры придумали модели купальников, которые скроют недостатки фигуры

Каждая женщина хочет выглядеть великолепно, загорая на море. Пляжная мода очень разнообразна: от сдержанных монокини до ярких и сексуальных бикини.

Не всем девушкам подходят открытые классические купальники из-за особенностей фигуры. OBOZREVATEL собрал универсальные модели, которые скроют нежелательные складки и животик.

Стильные купальники с рюшами через одно плечо стали классикой, которая подходит всем девушкам.

Стильные монокини с принтом скрывают складки.
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Каждая девушка хочет выглядеть потрясающе на пляже, поэтому не стоит стесняться роскошного декольте.

Девушкам с пышным декольте стоит выбирать купальники с вырезом.

Купальники с драпировкой скроют нежелательный объем.

Закрытые купальники комфортные для купания.

Слитные купальники такой модели стали бестселлерами во многих интернет-магазинах.

Эластичная ткань утягивает живот.

Черный цвет сделает фигуру визуально стройнее.

Стоит выбирать купальники с открытой спиной.

Волан по диагонали удлинит силуэт и скроет живот.

Купальники с воланом скрывают нежелательный объем.

Основная задача девушек с формами – визуально расширить верхнюю часть и сузить бедра. Объемный верх делает симметричную фигуру, даже если у вас есть немаленький животик.

Девушки выбирают купальники с рюшами.

Цветастые плавки скрывают складки на животе и боках.

Завышенные плавки подчеркивают талию.

Асимметричные вырезы и лямка на одно плечо выглядят очень ярко и необычно.

Экстравагантные вырезы выделяют девичьи прелести.

Завышенные плавки – главный союзник красавиц на пляже с лишними сантиметрами.

Полным девушкам следует выбирать купальники с высокими плавками.

Купальники для полной фигуры желательно подбирать с рисунком.

Купальники с объемными рисунками скрывают недостатки фигуры.

Самый комфортный бюстгальтер с широкими лямками.

Купальник в стиле пин-ап.

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