Враги стиля: 5 модных ошибок, которые придают вам возраст и усталый вид

Даже если заниматься спортом, заботиться о коже лица и тела, и правильно питаться, человек может выглядеть старше своего возраста. Добавить несколько, а то и десять лет может неправильно подобранная одежда.

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Читайте в материале OBOZREVATEL о тех маркерах, по которым можно распознать вещи, далекие от стиля, или просто являются откровенной безвкусицей. Учитесь на ошибках звезд.

1. Одежда не по фигуре

Помните простые правила – предметы гардероба не должны быть слишком тесными или слишком большими (over-oversize). В первом случае вещи подчеркивают складки на теле (даже если их нет – визуально сделают), а во втором – придадут силуэту мешковатый вид.

2. Total black (полностью черные вещи)

Черные комплекты кажутся практичными, потому что с ними не нужно задумываться над сотворением образов. Однако, прежде чем выйти из дома в темных цветах, вспомните, что они придают коже усталый вид и могут накинуть несколько лишних лет. Чтобы не было такого эффекта, дополните аутфит пастельными или яркими оттенками.

3. Слишком длинные юбки и платья

Нет, это не сделает вас зрительно выше. А вот старшими – легко. Выбирайте альтернативные варианты – юбка-карандаш или А-силуэта. Длина может быть как до середины колена, так и чуть ниже или миди. Так образ станет эффектным.

4. Мешковатые блейзеры (разновидность пиджаков)

Оверсайз-пиджаки придают женщинам маскулинный вид, скрывают силуэт и деформируют осанку. Во время шопинга убедитесь, что выбранная модель не добавляет лишних килограммов. Этот предмет гардероба должен быть сбалансированным: не слишком обтягивающим и не слишком объемным.

5. Очки в тонкой оправе или совсем без нее

Этот аксессуар может перечеркнуть все ваши стремления выглядеть стильно и молодо. Забудьте про очки без оправы или с тонкой металлической. Приобретите крупную эффектную оправу, которая подчеркнет геометрию лица.

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