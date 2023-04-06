Враги стиля: 5 модных ошибок, которые придают вам возраст и усталый вид
Даже если заниматься спортом, заботиться о коже лица и тела, и правильно питаться, человек может выглядеть старше своего возраста. Добавить несколько, а то и десять лет может неправильно подобранная одежда.
Читайте в материале OBOZREVATEL о тех маркерах, по которым можно распознать вещи, далекие от стиля, или просто являются откровенной безвкусицей. Учитесь на ошибках звезд.
1. Одежда не по фигуре
Помните простые правила – предметы гардероба не должны быть слишком тесными или слишком большими (over-oversize). В первом случае вещи подчеркивают складки на теле (даже если их нет – визуально сделают), а во втором – придадут силуэту мешковатый вид.
2. Total black (полностью черные вещи)
Черные комплекты кажутся практичными, потому что с ними не нужно задумываться над сотворением образов. Однако, прежде чем выйти из дома в темных цветах, вспомните, что они придают коже усталый вид и могут накинуть несколько лишних лет. Чтобы не было такого эффекта, дополните аутфит пастельными или яркими оттенками.
3. Слишком длинные юбки и платья
Нет, это не сделает вас зрительно выше. А вот старшими – легко. Выбирайте альтернативные варианты – юбка-карандаш или А-силуэта. Длина может быть как до середины колена, так и чуть ниже или миди. Так образ станет эффектным.
4. Мешковатые блейзеры (разновидность пиджаков)
Оверсайз-пиджаки придают женщинам маскулинный вид, скрывают силуэт и деформируют осанку. Во время шопинга убедитесь, что выбранная модель не добавляет лишних килограммов. Этот предмет гардероба должен быть сбалансированным: не слишком обтягивающим и не слишком объемным.
5. Очки в тонкой оправе или совсем без нее
Этот аксессуар может перечеркнуть все ваши стремления выглядеть стильно и молодо. Забудьте про очки без оправы или с тонкой металлической. Приобретите крупную эффектную оправу, которая подчеркнет геометрию лица.
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